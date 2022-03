Ceña: "PP y PSOE son culpables de Vox en gobierno"

Viernes, 18 Marzo 2022 13:39

El procurador de la agrupación de electores de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha responsabilizado a los grupos mayoritarios, PP y PSOE, de que Vox haya entrado en el Gobierno regional, por su incapacidad para dialogar y llegar a acuerdos.

Ceña ha subrayado este viernes en rueda de prensa que los "culpables" de la entrada de Vox en el Gobierno regional es la falta de diálogo de los dos grupos mayoritarios.

En este sentido ha reiterado que hasta el último minuto han negociado con el PP para evitar que Vox estuviera en el gobierno.

Hasta las once de la mañana, según Ceña, el PP tenía intención de dialogar y llegar a acuerdo con la Soria ¡Ya!, “es la intuición que tenemos. Quizá lo sepamos cuando Mañueco o Carriedo escriban sus memorias. Pero creemos que alguien levanto el teléfono”.

“Pienso que no estaba firmado con Vox, porque si no para que nos mandan wassap hasta por la noche a las once, y nos llaman al día siguiente a primera hora”, ha apuntado.

El también procurador por Soria ¡Ya!, Toño Palomar, ha asegurado que la mañana del 10 de marzo se redactó el documento con el Partido Popular, que lo tienen guardado, en el que Carriedo señaló que “nos teníamos que sentir orgullosos porque era bueno para todos”

“No venía sólo para Soria, pero también para Zamora, porque con el 1 por ciento de pérdida de población en los últimos años”, ha puntualizado.

Palomar ha señalado su sorpresa cuando a la hora de presentar candidato a la presidencia de las Cortes regionales, el PP no lo hizo.

“Nos tenemos que sentir orgullosos porque Soria Ya ha estado hasta el final negociando para mayoría simple . Los únicos culpables del gobierno que tenemos ha sido tanto PP como PSOE, nadie más. Hemos estado hasta el último momento intentar una mayoría simple, para luego negociar y hablar”, ha argumentado.

Por otra parte, Ceña ha urgido al Gobierno de España ha poner en marcha ya, sin más dilaciones, la fiscalidad diferenciada para Soria, Teruel y Cuenca, como provincias más despobladas de España, tras su reconocimiento por parte de la Unión Europea en abril de 2020.