CC.OO., preocupada por listas de espera

Viernes, 25 Marzo 2022 13:27

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Soria ha mostrado hoy su preocupación por las listas de espera en la provincia.

El pasado miércoles 23 de marzo, se celebró el Consejo de Salud de Área presidido por Yolanda de Gregorio, delegada territorial de la Junta de Castilla y León.

Por CCOO como miembro de este órgano colegiado de participación comunitaria, acudió Pedro Ortega quien mostró su alta preocupación por los datos de las listas de espera, aportados por la propia Gerencia.

Para CCOO resulta contradictorio e incongruente que la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria haya alcanzado recientemente el Sello de calidad EFQM 600+ cuando más de 10.000 pacientes sorianos (9.885 para una primera cita) esperan ser atendidos por los médicos especialistas, y en especialidades como Oftalmología (más de 4.000) se cifre la media de espera en 386 días o en Neurología alcance una media de hasta 660 días.

Estos datos, desde la valoración de CCOO Sanidad, son inaceptables y denotan una mala gestión que requiere una intervención inmediata.

Para CCOO el sistema sanitario público es el “seguro” de mayor y mejor cobertura, de mayor calidad y de mayor equidad para todos y todas y ha lamentado que los pacientes que confían en él, estén desesperanzados ante la mala gestión.

Estas demoras, si no se solucionan de manera urgente, pueden conllevar graves consecuencias con la consiguiente pérdida de la salud.

Por otro lado, CCOO no está de acuerdo que en el caso de abrir consultas por la tarde (peonadas), buscando paliar las escandalosas listas de espera, se les abone unas retribuciones extraordinarias sólo a los médicos y no al resto del personal (personal de enfermería, administrativo, etc.) que también interviene en estas consultas.

Si bien en el Consejo de Salud de Área se informó que se había establecido un plan de mejora, ese plan no se dio a conocer y CCOO ha reconocido que teme que todo quede en papel, una vez más.