CC.OO. denuncia situación "insostenible" de Soria Norte

Viernes, 23 Julio 2021 13:43

Sanidad y sectores sociosanitarios de CC.OO. de Soria ha calificado este viernes como insostenible la situación en el Centro de Salud ‘Soria Norte". Pese al aumento de la población a atender, la extrema escasez de los recursos humanos de este centro sanitario pone en grave riesgo la atención de sus ciudadanos.

La pandemia sigue afectando a la población soriana y también a los profesionales sanitarios de unos centros de salud que se encuentran diezmados por las ausencias, por

diferentes motivos, después de año y medio trabajando sin descanso, atendiendo de manera presencial y telefónica cada vez más consultas en peores condiciones.

Ante esta situación no ha existido, según ha denunciado CC.OO., un plan de contingencia que pudiera dar una respuesta adecuada al incremento de la asistencia y al cansancio acumulado durante este tiempo.

"Un plan de contingencia que pudiera paliar unas plantillas que ya se sabe que están configuradas directamente por debajo de sus necesidades", ha reivindicado.

Sirva como ejemplo la situación cada vez más deteriorada del Centro de Salud ‘Soria Norte’, que tiene una población asignada de alrededor de 22.000 personas pero que en estas épocas se incrementa en al menos un 10 por ciento. Se trata de un centro de salud en el que trabajan 14 médicos de familia, de los que en estos días sólo se encuentran trabajando 4 de ellos, más un quinto médico dedicado única y exclusivamente a atender a usuarios con sospecha de Covid-19, y un pediatra. Y con acumulaciones que llevan a consultas diarias de hasta 60 pacientes.

Con independencia de otras circunstancias, en este centro sanitario de manera habitual no se cubren las bajas, con la excusa de la falta de sustitutos.

"Eso, que podría llegar a entenderse en bajas de muy corta duración, no es de recibo en situaciones como la de este centro de salud, en el que uno de los médicos de familia se encuentra de baja desde el mes de enero sin que se haya enviado a nadie en su sustitución", ha lamentado.

El Centro de Salud ‘Soria Norte’ ha dirigido distintos escritos a la dirección de Atención Primaria de su gerencia correspondiente sin que ésta haya puesto soluciones de ningún tipo.

"Es de suponer que esta gerencia haya comunicado el problema a la Dirección de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud. Y desde luego no parece lógico que, en situaciones como la descrita y que viene arrastrándose en el tiempo, no se hayan tomado medidas con anterioridad. Ahora, la Dir.ª de Atención Primaria dice “que han ofertado las plazas a los profesionales que han terminado la residencia y que no las han aceptado.” Quizá no las hayan ofertado de manera suficientemente atractiva. No podemos olvidar que Soria, la provincia entera, es una inmensa zona de difícil cobertura con la que se deberían tomar medidas especiales para evitar la desatención de una ciudadanía que ve mermar día a día sus recursos", ha explicado.

Mientras tanto, la Gerencia Regional de Salud se dedica, según ha reiterado el sindicato, a ver de qué manera se reducen cada vez más las plazas de médicos como método de reducir el gasto. "Olvidan que el gasto en sanidad es inversión, inversión en calidad de la atención, inversión en salud, inversión en bienestar y en este caso concreto también inversión en luchar contra la despoblación", ha reiterado.

CCOO ha exigido a la Gerencia Regional de Salud un cambio en sus prioridades y sus políticas para que nuestro sistema sanitario público responda adecuadamente a las necesidades sanitarias de la provincia de Soria, para que los profesionales puedan atender dignamente a sus pacientes, con la calidad, la eficacia y la eficiencia que un Servicio Público de Salud avanzado como el nuestro debe ser capaz de suministrar.