CC.OO. denuncia mala gestión de vacunas a docentes

Lunes, 29 Marzo 2021 15:03

CC.OO ha denunciado este lunes que la gestión de la vacunación a los docentes ha sido un “caos”, improvisada y saltándose por parte de la dirección provincial a los representantes de los trabajadores.

El sindicato ha exigido en un comunicado explicaciones al director provincial y ha presentado un escrito para la convocatoria urgente del comité de salud laboral para que se dé cuenta de la gestión.

El pasado 25 de Marzo, comenzó en Soria el proceso de vacunación a más de 2000 personas trabajadoras de los centros educativos y escuelas infantiles de la provincia de Soria; Docentes y Laborales estaban citados, un proceso complejo, que gracias al esfuerzo inconmensurable del personal sanitario y de los trabajadores de la dirección provincial se ha podido realizar, trabajando incluso fuera de su horario de trabajo, así como a los trabajadores sanitarios y responsables del servicio territorial de salud y que el sindicato quiere agradecer.

El 19 de marzo, se celebró un comité de salud laboral, en el cual estaban los máximos responsables políticos de la dirección provincial de Educación, con el objetivo de, supuestamente, según ha valorado el sindicato, informar sobre el proceso de vacunación.

En dicha reunión, se dio una escasa información a los representantes de los trabajadores, sin saber exactamente por dónde se iba a comenzar la vacunación, ni el criterio a seguir, ni si quiera las fechas exactas aunque sí aproximadas.

Tampoco fueron facilitados ni listados de centros en orden ni ninguna documentación, insistimos, no a las organizaciones sindicales, sino a los representantes electos de los trabajadores, puenteando una vez más por parte de esta dirección, la obligación de informar a estos con transparencia para poder ejecutar de forma plena la labor sindical.

Desde el Sindicato de enseñanza CCOO Soria decidieron tener una posición de lealtad con la dirección provincial; a su juicio, las quejas más que justificadas no se tenían que realizar con antelación al proceso de vacunación, pues lo importante era poder informar a nuestros representados de las pocas certezas que teníamos.

"A lo largo de la semana, se fueron dando indicaciones contradictorias, sin saber cuándo se citaría a los trabajadores, si se incluiría a trabajadores en baja o no, y qué pasaría con las empresas privadas que trabajan en los centros educativos. A todo esto, hay que sumar que la dirección provincial no informó oficialmente de nada, los representantes de los trabajadores teníamos que llamar cada día y varías veces, si queríamos informar a nuestros representados, ya que los criterios cambiaban a lo largo de la mañana, muchas veces, acudiendo al servicio territorial de salud ya que educación no facilitaba la información", han recordado.

El jueves, siendo el último día de trabajo por las vacaciones de Semana Santa, la gran mayoría de los trabajadores no sabía a qué hora estaban citados, con el perjuicio que supone estando ante unas vacaciones, comprometiendo viajes a casa de muchos docentes de fuera de la provincia, y la inseguridad de saber con qué antelación llamarían, algo que para CCOO les parece inadmisible y denota una falta de gestión por parte de la dirección provincial, en concreto, de su máximo responsable Javier Barrio.

La elección de estas fechas compromete a muchos interinos y profesores de tribunal su segunda dosis, ya que coincidiría a mediados y finales de junio, fecha de la celebración del examen de oposición, por lo que solicitamos se tenga en cuenta a la hora de adelantar o retrasar en alguna semana la vacunación, para evitar tener que elegir entre la salud colectiva o la realización del examen.

A día de hoy, no son pocos los trabajadores que faltan por vacunar, pues todavía no se ha informado de cómo se va a vacunar a los trabajadores de las empresas privadas que trabajan en los centros educativos; servicio de madrugadores, comedor, transporte escolar, limpieza privada de institutos y colegios, escuelas infantiles privadas, etc. También quedan en el aire las situaciones de excedencias, bajas maternales, etc que no se nos ha comunicado su resolución.

Desde el Sindicato de Enseñanza CCOO Soria han agradecido el esfuerzo de los trabajadores de dicha dirección, que han visto cómo todos sus esfuerzos por que el barco no encallara han sido en vano, pues si algo denota la gestión de la vacunación es la ausencia total de gestión del director provincial Javier Barrio, una ausencia de gestión y de interlocución con las organizaciones sindicales, bloqueando la comunicación con los trabajadores.

Desde el Sindicato de Enseñanza CCOO Soria han considerado que es inaceptable la gestión realizada, demostrando una ineptitud para una organización eficaz, y evidenciando una falta de comunicación entre la dirección provincial de Educación y el servicio territorial de Sanidad.

Por todo ello, han exigido explicaciones y responsabilidades, por lo que ha presentado un escrito para que se dé cuenta de la nula gestión, se den las explicaciones necesarias a los representantes de los trabajadores y se sienten en la mesa los responsables de la dirección para intentar sacar a flote el barco del dialogo y trabajo colectivo.