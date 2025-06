Cáritas Soria destinó 1,3 millones en 2024 a atender demandas de personas más vulnerables

Martes, 17 Junio 2025 10:29

Más de 1.300.000 euros ha destinado en 2024 Cáritas Diocesana de Soria a responder a diferentes demandas de personas más necesitadas en la provincia, que responden a los tres retos presentes en sociedad española: empleo, vivienda e inmigración.

El obispo de la Diócesis de Osma-Soria, monseñor Abilio Martínez Varea, ha presentado este martes la memoria de actividades realizadas por Cáritas Soria en 2024, bajo el lema “Mientras haya personas, hay esperanza”.

El obispo ha resaltado que este balance se hace en la semana de la caridad, y ha agradecido la labor que desarrolla Cáritas en la Diócesis, “haciendo caridad, en el sentido de ayudar y promover a las personas más vulnerables”.

Monseñor Martínez Varea ha aludido a la necesidad de paz, amenazada en el mundo, y la inmigración irregular, como dos retos que tiene la sociedad actual.

“Esta memoria no es solamente un conjunto de datos y cifras que son necesarios para poner un valor cuantificable a la actividad de Cáritas, sino que además pretende ser un altavoz de los signos de esperanza que cada día ven y sienten las personas que atendemos desde nuestras parroquias o desde desde nuestros recursos y programas”, ha subrayado el director de Cáritas Diocesana dee Osma Soria, Ricardo Martínez Puebla.

Vivienda, trabajo e inmigración son los tres problemas clave en toda su labor en 2024.

“No se puede ganar 1.200 euros y pagar 800 euros de alquiler y después atender a otras demandas. Cada día hay más trabajadores pobres”, ha denunciado.

En 2024, Cáritas ha destinado 411.588 euros para atender, en acogida a 908 personas en Soria, y ha dado 7.142 respuestas.

A alojamiento, Cáritas Diocesana de Soria ha destinado 130.326 euros para n atender a 50 personas, de ellas 31 en viviendas de familias.

A infancia, se ha destinado 88.983 euros, para atender a 148 personas.

A inclusión, se ha dedicado 92.364 euros, para atender a 140 personas.

Cáritas Diocesana de Soria ha dedicado 223.839 euros para impartir siete cursos, dos talleres de competencias digitales y uno de informática en situación administrativa irregular.

A Granito de Tela, empresa de inserción, se ha destinado 87.516 euros mientras que a animación comunitaria y voluntariado se han destinado 32.686 euros y 7.840 euros, respectivamente.

“El mero hecho de tener un trabajo no significa salir de una situación de vulnerabilidad. Nuestro principal objetivo es ayudar a las personas a que consigan un mejor puesto de trabajo que se ofrecen en Soria, pero nos encontramos con el problema de situación administrativa de personas extranjera. Los que no tienen permiso de residencia, la dificultad se acrecienta, al no poder recibir una formación reglada. Para ello impartimos una serie de talleres”, ha explicado.

En el programa de empleo, Cáritas ha atendido a 523 personas en 2024.

A cooperación internacional se han destinado 5.000 euros para ayudar a los damnificados por el terremoto de Marruecos y 10.485 euros para Tierra Santa, a Gaza, que vive una de las mayores escaladas de violencia en su historia reciente con más de 42.000 muertes y más de 95.551 heridos.

A los damnificados por la Dana, Cáritas Diocesana de Soria ha destinado 140.000 euros.

Todos los programas suman, en la memoria económica, 1.305.525 euros.

La mayor parte de la financiación depende directamente de Cáritas Diocesana. Solo un tercio de ingresos procede de administraciones públicas.