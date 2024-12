ASPACE resalta trabajo de familias de usuarios que debería hacer la Administración

Lunes, 02 Diciembre 2024 17:00

La presidenta de la Asociación de Atención a Personas con Parálisis Cerebral y Discapacidades Afines (ASPACE), Milagros Pérez Cintora, ha resaltado el trabajo que están realizando desde hace años las familias de los usuarios para garantizarles unos servicios que tendría que dar directamente la administración.

Pérez Cintora, que presentado hoy los calendarios solidarios de 2025, ha señalado que desde 2018 está en marcha la construcción de su nueva sede, un tiempo en el que el proyecto está costando más de lo deseado, aunque haya buena existido buena intención por parte de las administraciones.

Ha reconocido que el nuevo centro se ha convertido en una cuestión personal y ha urgido a terminarlo cuanto antes, para que las familias de los usuarios, ya mayores, ganen en tranquilidad, con un centro integral.

Falta por terminar el área residencial, en la segunda planta, donde se está colocando actualmente el suelo radiado.

La prolongación de las obras está disparando su coste, ante el incremento de las materias primas que se está registrando en la construcción. Así, en lo que resta de obra civil, Pérez Cintora ha estimado que puede faltar una inversión superior a los 300.000 euros.

La presidenta de ASPACE ha resaltado que las familias están haciendo de empresarios para construir un centro que debería estar a cargo de la sociedad y, a través de sus administraciones, o de la administración con competencias en esta materia, en este caso la Junta.

“Es un centro asistencial que tiene que hacerse cargo y cubrir la propia sociedad”, ha reivindicado.

Pérez Cintora, que ha abogado por dar pasos firmes en la prestación de servicios en el nuevo centro, ha señalado que entidades como ASPACE lo que necesitan es que la Junta se hiciese cargo de los trabajadores que tienen en nómina, en concreto catorce, para dar servicio a los usuarios.

“Para mí, el bienestar de una sociedad debería valorarse en función de la atención a los desfavorecidos. Pienso que hay gente que tiene dos manos para trabajar y no estoy de acuerdo en determinadas prestaciones, cuando no se trabaja. Y si no puedes en una cosa, puedes hacerlo en otra. Hay un paro que se está dando a gente que puede hacer otras cosas y empresarios que no encuentran trabajadores, y se está dando una prestación que pagamos todos nosotros”, ha señalado.

La diputada provincial de Servicios Sociales, Laura Prieto, ha resaltado que la Diputación ha reafirmado cada año su apoyo a ASPACE mediante la firma de un convenio de colaboración, que este año se ha incrementado a 30.000 euros, en comparación con los 27.000 euros del ejercicio anterior.

Esta cantidad se destina al nuevo centro de ASPACE y a la impresión de mil calendarios, que ya están disponibles para su compra en las instalaciones de la entidad desde esta misma semana.

Prieto ha destacado el importante papel de la Diputación en el apoyo a las entidades sociales, subrayando que el compromiso con ASPACE es una muestra más de la voluntad institucional de trabajar por una sociedad más inclusiva.