ASOHTUR pedirá a la Junta responsabilidad patrimonial

Martes, 29 Diciembre 2020 14:32

La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) ha señalado este martes que está estudiando diferentes vías, administrativa y judicial, para exigir a la Junta de Castilla y León responsabilidad patrimonial por los sucesivos acuerdos y decretos que han limitado o suprimido el derecho al trabajo del sector.



Estas limitaciones, según ha apuntado en un comunicado, está provocando la eliminación y merma de ingresos que necesitan los autónomos y empresarios para alimentar a sus familias y conservar sus negocios.

En opinión de la patronal, las sucesivas medidas aprobadas por la Junta que han conllevado al cierre y a una notable reducción de aforo y facturación de los negocios del sector limitan "injustificadamente" el derecho al trabajo y el libre ejercicio de la empresa.

ASOHTUR ha puesto en manos de sus abogados el asunto para estudiar diferentes vías judiciales con las que reclamar a la Administración una indemnización por las lesiones que les ha causado las limitaciones y cierres de actividad ya que, aunque la decisión ha derivado de una causa de fuerza mayor como la pandemia, no ha venido acompañada de las suficientes garantías para los propietarios de los negocios afectados en un sector que ha resultado muy perjudicado.

La citada agrupación ha avanzado que canalizará todas las reclamaciones de daños de los negocios de la provincia, ya que es fundamental la unión, según ha subrayado el presidente de la agrupación soriana, Pablo Cabezón.

"Es importantísimo estar agrupados, lo es en los buenos momentos, pero es crucial unirse en las crisis para tener más fuerza en todo este tipo de acciones", ha recalcado.

El primer paso para reclamar a la Junta los daños y perjuicios que han causado sus medidas es cuantificarlos en cada establecimiento.

ASOHTUR ha estimado que este 2020 la facturación ha caído como media un 90 por ciento en el ocio nocturno, hasta un 70 por ciento en hostelería y restauración y un 80 por ciento en alojamientos, unas cifras que Cabezón ha calificado de "insostenibles", máxime cuando "sigue sin llegar ningún tipo de ayudas".

La situación es, en Soria, más grave que la de la hostelería de otras comunidades, que no han visto tan restringida su actividad por sus respectivos gobiernos autonómicos, caso de Madrid.

"En otras comunidades no se ha obligado a cerrar, como nos ha sucedido en ésta, lo que supone un agravio comparativo y un ataque frontal a nuestra competitividad como empresas", ha apuntado Cabezón.

En su opinión, el sector está pagando las consecuencias más graves de la crisis sanitaria, cuando no acumula el mayor porcentaje de contagios, sin que la administración asuma las consecuencias de sus decisiones.

"La Junta sólo tiene dinero para lo que quiere. Luego vemos como cada Consejo de Gobierno regional se articulan presupuestos para todo tipo de actuaciones, y sin embargo a la hostelería y al turismo no nos llega el dinero que necesitamos para comer y que la Junta nos quita por decreto", ha señalado.