Vox Soria reitera críticas a travesías por perjuicios que están provocando a los negocios

Miércoles, 11 Junio 2025 17:10

Vox Soria ha reiterado hoy su oposición a las obras que se están ejecutando en las travesías de Soria y se ha hecho eco de las protestas de varios empresarios de la Avenida de Eduardo Saavedra por las dificultades de circulación y acceso a sus negocios para camiones y vehículos articulados.

La concejal del Grupo Vox en el Ayuntamiento de Soria Sara López, ha afirmado que la nueva mediana de esta avenida está generando un impacto económico negativo a los negocios del polígono El Viso de la capital que tienen su acceso por esta vía.

Ha explicado que a las dificultades de entrada y salida a los mismos generadas por la nueva mediana, se suman el diseño de las rotondas del San Andrés y de la carretera de Madrid y los bordillos de las aceras y jardineras

La concejal ha recibido quejas de varios empresarios de esta calle, indicándole que la nueva mediada perjudica especialmente a los camiones y vehículos pesados ya que les dificulta enormemente la realización de las necesarias maniobras de acceso y salida de las instalaciones.

“Algunos se están viendo seriamente afectados -ha resaltado López- y me han manifestado su intención de trasladar sus empresas o cesar su actividad”.

Consejo de Urbanismo

Los ediles de Vox han exigido al alcalde de Soria, Carlos Martínez, la celebración urgente del Consejo Municipal de Medio Ambiente y Urbanismo dado que hace varios años que no se convoca, pese a que su reglamento estipula que ha de celebrarse al menos una vez al año.

Han recordado que lo solicitaron públicamente hace más de 3 meses.

“Desde Vox lo hemos solicitado formalmente, tanto por escrito, como oralmente en el Pleno, pero, pese a que Carlos Martínez afirmó que lo iba a convocar, seguimos esperando”, ha señalado Sara López.

López ha recordado que la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, FOES, ha criticado públicamente en varias ocasiones los problemas que están generando las nuevas travesías en Soria y comenta: “como integrantes del Consejo Municipal tienen derecho a ser escuchados y atendidos en el mismo, pero parece ser que el Sr. Martínez, o está muy ocupado en Valladolid y no tiene tiempo, o sencillamente es que no le gusta oír a quienes no le dan la razón”.

El pasado domingo, Vox Soria instaló una carpa informativa en la Plaza Mariano Granados para recoger firmas en contra de estas obras.

Durante la mañana, los representantes del partido señalan que escucharon las quejas de muchos sorianos especialmente molestos con la supresión de plazas de aparcamientos en la vía pública que las obras han conllevado, y también por las retenciones y atascos que están generando en el entorno de las rotondas de la estación de autobuses y de San Andrés.

Para concluir, desde Vox han comentado que los comerciantes de las zonas afectadas están especialmente preocupados porque la dificultad de sus clientes a la hora de acudir al negocio con sus coches, les genera la pérdida de mucha actividad. Añaden también que muchos sorianos les mostraron su preocupación por la probable implantación de la Zona de Bajas Emisiones en la capital y señalan que la imposibilidad de circulación en coche dentro de esta zona tendrá un impacto negativo en todos los comercios del centro.