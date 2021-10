Tirón de orejas del TSCyL al Ayuntamiento

Martes, 26 Octubre 2021 16:25

El Ayuntamiento de Soria está obligado a pactar con la representación de los trabajadores, y en Mesa General de Negociación, los calendarios laborales. Así lo reconoce una reciente sentencia del TSJCyL, que da la razón al Comité de Empresa.

"Lamentamos, una vez más, que la falta de diálogo por parte del Ayuntamiento con los órganos de representación sindical, haya tenido que acabar en los juzgados para dirimir asuntos que claramente instruye el Convenio Colectivo y que al final a todos nos cuestan dinero", han señalado los sindicatos representados en el Comité de Empresa (UGT, CCOO, USO y CSIF) en un comunicado.

Desde este Comité de Empresa vienen reclamando, desde hace mucho tiempo, que se respete el mencionado Convenio Colectivo vigente y que exista cumplimiento del mismo por el equipo de Gobierno, conforme a los temas y plazos que se plasmaron y firmaron en ese documento que regula las relaciones entre el Ayuntamiento y sus empleados.

"Esta falta de intenciones, de diálogo y de cumplimientos ha dado pie a numerosas denuncias, expedientes abiertos y requerimientos por parte de Inspección de Trabajo, en asuntos como la contratación de empresas externas para cubrir bajas laborales", ha denunciado.

El Comité de Empresa ha recordado la política dispar y errática en materia de selección de personal que no atiende a lo pactado y que en algunos casos ha acabado en los Juzgados por la discriminación a trabajadores y trabajadoras, perdiendo los casos y costando dinero público al erario.

La falta de negociación que llevó a una demanda por Conflicto Colectivo en 2019.

Y ahora esta última, referente a los calendarios laborales y a su elaboración caótica, fuera de plazo e incluso inexistente, que demuestra falta de organización y estructura de trabajo y a la vez desconocimiento de los diferentes departamentos y su funcionamiento por parte de la concejalía de Personal, que imposibilita en gran medida la conciliación laboral y familiar de buena parte de los empleados municipales.

La actitud de este Ayuntamiento hacia sus trabajadores se refleja en la ausencia de Relación de Puestos de Trabajo RPT que no se actualiza desde al año 2013, ha denunciado el Comité de Empresa.

Por otro lado, para elaborar la misma no se cuenta con la parte sindical representativa. Tampoco se ve intención en política de consolidación de empleo. (con tasas de eventualidad de cerca del 50% de trabajadores municipales, que no tienen consolidado su empleo, cuando el máximo pactado es el 5%).

Inculpar a los trabajadores por la subida del IBI que este equipo de Gobierno quiere llevar a cabo, (lleva subiendo su cuantía desde hace años) o del Impuesto Circulatorio, para pagar una subida salarial del 2% a la que obliga el Gobierno Central.

El “aparcamiento” del Fondo Sociosanitario, que a pesar de reiteradas reclamaciones de negociación por parte de los sindicatos, esta corporación se ha negado a ello.

Incluso la negativa a la propuesta de realización de pruebas de antígenos, para la vuelta al trabajo presencial de los trabajadores. Medida que adoptaron muchas empresas sorianas.

Con la pasividad ante los resultados del informe Psicosocial, al que le obligó al Ayuntamiento la Inspección de Trabajo, elaborado en 2019, cuyo resultado dio unas alarmantes tasas de baja estima y reconocimiento en el trabajo en muchos departamentos, si no en todos.

El inexistente Plan de Igualdad, que a día de hoy este Ayuntamiento no tiene.

"Todas estas cuestiones, estimamos van en detrimento de los servicios que los empleados municipales han de dar al ciudadano. Ponen en riesgo de absentismo laboral a la plantilla de empleados municipales, y pueden acarrear expedientes sancionadores por parte de Inspección de Trabajo de tipo graves o muy graves, que acarrearían gastos que saldrían de las arcas municipales", ha señalado.

Siempre está en el ánimo de este Comité de Empresa la negociación justa, y que sea el Convenio Colectivo, que tanto incumple este Ayuntamiento por lo que ya ha expuesto, el que marque las relaciones entre trabajadores y empresa.

"Que se pongan en marcha los instrumentos que en él vienen para volver a tener una política de contratación sólida, igualitaria, pública y accesible a todos los ciudadanos según los méritos y las capacidades, y que no esté basada, en gran medida, en la contratación temporal y subvencionada de otras administraciones, como ocurre en la actualidad. Queremos desde el Comité de Empresa, negociar y poner en marcha de una vez por todas, una RPT acorde a los tiempos y a las necesidades de los ciudadanos, de la empresa y de los trabajadores, dentro del marco del Convenio y del Estatuto. Y acabar con el empleo precario, con la inseguridad laboral y con los abusos que esta origina y consolidar los puestos de trabajo de este Ayuntamiento", ha concluido.