Soria pedirá explicaciones si hay nuevos cierres

Miércoles, 31 Marzo 2021 14:06

l alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha declarado este miércoles que volverán a pedir las explicaciones oportunas a la Junta de Castilla y León si se confirma el próximo lunes nuevas restricciones en la Comunidad, tras pasar los días de vacaciones de Semana Santa.



Martínez ha criticado, a preguntas de los periodistas en la presentación de un nuevo espacio de co-working en Soria, que la Junta esté "mal acostumbrando" a los ayuntamientos, a través de globos sonda en los medios de comunicación, con advertencias de lo que puede suceder "pasado mañana" en función de cómo se tome el pulso de la calle.

"Si finalmente se produce un cierre el próximo lunes, como se ha adelantado a los medios de comunicación aunque no oficialmente, tendremos que volver a pedir las explicaciones oportunas", ha señalado.

Martínez ha asegurado que volverán a preguntar si las posibles nuevas restricciones se realizan con criterios sanitarios o con otros, "o desde el posicionamiento del cambio de luna que tengamos del señor Igea".

"Si se adoptan las medidas con criterios sanitarios, tendremos que asumirlas. Pero si la adopción de esas decisiones se toman con otro tipo de criterios, intentando salvar la Semana Santa para evitar críticas políticas y hacerlo el próximo lunes, es poco entendible por parte de la ciudadanía, lo que hace que el grado de cumplimiento también sea menor", ha resaltado.

El alcalde de Soria ha reclamado criterios claros, sustentados en argumentos sanitarios y, en paralelo, que se arbitren medidas económicas para los sectores económicos a los que se ponen en riesgo con nuevas restricciones.

"No es de extrañar que la gente tenga un hartazgo que derive en la crispación social, que es lo que no queremos", ha recalcado.

Martínez ha apuntado que mientras están viendo una campaña de promoción turística regional y a la vez sale un globo sonda sobre un posible nuevo cierre.

"Con esta forma de actuar es muy difícil que asumamos como ciudadanos esa responsabilidad a las que estamos apelando constantemente", ha concluido.