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Reparto de ayudas para asociaciones culturales

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria ha aprobado las ayudas económicas a las asociaciones culturales de la Ciudad para actividades desarrolladas en el año 2020, cuyo presupuesto asciende 18.556,30 euros. Ya puede conocer la distribución de las ayudas.

Reparto de ayudas para asociaciones culturales

Las entidades e importes son los siguientes:

ASOCIACIÓN

 

ACTIVIDAD

TOTAL AYUDA CONCEDIDA

GRUPO CORAL EXTREMA DAURII

1

FINANCIACIÓN DE LA CORAL - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA CORAL: CANCIONES POPULARES - VILLANCICOS Y MÚSICA RELIGIOSA Y MÚSICA SACRA

1.350,00 €

ASOCIACIÓN CULTURAL "CORAL DE SORIA"

1

INTERCAMBIOS CORALES (CONCIERTO INTERCAMBIO CON COROS A DETERMINAR EN OTOÑO)

1.600,00 €

2

CONCIERTO FELICITACION NAVIDAD A LA CIUDAD (FELICITACION NAVIDEÑA DE LA CORALES DE SORIA A SU CIUDAD “Saluda navideño”)

 

3

CONCIERTOS NAVIDAD EN CENTROS SOCIALES (ACTUACIÓN EN RESIDENCIAS SOCIALES)

 

ASOCIACIÓN GRUPO DE TEATRO LA BO-EME

1

FORMACIÓN TEATRAL

1.750,00 €

2

MONTAJES TEATRALES "GENERIC@S. EL TEATRO COMO PROSPECTO", "UN DIOS SALVAJE" Y "MICRORELATOS"

 

ASOCIACIÓN CAPILLA CLÁSICA DE SORIA

1

GASTOS ANUALES

1.528,80 €

ASOCIACIÓN CULTURAL ATENEO MÓNICO VICENTE

1

CONCIERTO DE JAVIER ALONSO - MÚSICA Y POESÍA

3.350,00 €

2

II JORNADAS, AMOR SE ESCRIBE SIN SANGRE

 

ASOCIACIÓN CULTURAL VOCES BLANCAS DE LA CORAL DE SORIA

1

TALLER DE CANTO CON ELISA GÓMEZ

1.039,50 €

2

CAMPUS DE BIENVENIDA AL CURSO 2020-2021

 

ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA FLAMENCA CELTIBERIA

1

XXIII VELADA FLAMENCA DE NAVIDAD

3.500,00 €

ASOCIACIÓN HELIÓPOLIS

1

 AYUDA PARA EL MONTAJE DE LAS IMÁGENES DEL DOCUMENTAL "TAN BELLA BAJO LA LUNA" (TÍTULO PROVISIONAL)

4.438,00 €

2

AYUDA PARA EL ALQUILER DEL ESTUDIO DE SONIDO PARA EDITAR EL AUDIO DEL DOCUMENTAL "TAN BELLA BAJO LA LUNA" (TÍTULO PROVISIONAL)

 
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