Reparto de ayudas para asociaciones culturales
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria ha aprobado las ayudas económicas a las asociaciones culturales de la Ciudad para actividades desarrolladas en el año 2020, cuyo presupuesto asciende 18.556,30 euros. Ya puede conocer la distribución de las ayudas.
Las entidades e importes son los siguientes:
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ASOCIACIÓN
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ACTIVIDAD
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TOTAL AYUDA CONCEDIDA
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GRUPO CORAL EXTREMA DAURII
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1
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FINANCIACIÓN DE LA CORAL - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA CORAL: CANCIONES POPULARES - VILLANCICOS Y MÚSICA RELIGIOSA Y MÚSICA SACRA
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1.350,00 €
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ASOCIACIÓN CULTURAL "CORAL DE SORIA"
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1
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INTERCAMBIOS CORALES (CONCIERTO INTERCAMBIO CON COROS A DETERMINAR EN OTOÑO)
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1.600,00 €
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2
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CONCIERTO FELICITACION NAVIDAD A LA CIUDAD (FELICITACION NAVIDEÑA DE LA CORALES DE SORIA A SU CIUDAD “Saluda navideño”)
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3
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CONCIERTOS NAVIDAD EN CENTROS SOCIALES (ACTUACIÓN EN RESIDENCIAS SOCIALES)
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ASOCIACIÓN GRUPO DE TEATRO LA BO-EME
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1
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FORMACIÓN TEATRAL
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1.750,00 €
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2
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MONTAJES TEATRALES "GENERIC@S. EL TEATRO COMO PROSPECTO", "UN DIOS SALVAJE" Y "MICRORELATOS"
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ASOCIACIÓN CAPILLA CLÁSICA DE SORIA
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1
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GASTOS ANUALES
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1.528,80 €
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ASOCIACIÓN CULTURAL ATENEO MÓNICO VICENTE
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1
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CONCIERTO DE JAVIER ALONSO - MÚSICA Y POESÍA
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3.350,00 €
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2
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II JORNADAS, AMOR SE ESCRIBE SIN SANGRE
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ASOCIACIÓN CULTURAL VOCES BLANCAS DE LA CORAL DE SORIA
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1
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TALLER DE CANTO CON ELISA GÓMEZ
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1.039,50 €
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2
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CAMPUS DE BIENVENIDA AL CURSO 2020-2021
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ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA FLAMENCA CELTIBERIA
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1
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XXIII VELADA FLAMENCA DE NAVIDAD
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3.500,00 €
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ASOCIACIÓN HELIÓPOLIS
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1
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AYUDA PARA EL MONTAJE DE LAS IMÁGENES DEL DOCUMENTAL "TAN BELLA BAJO LA LUNA" (TÍTULO PROVISIONAL)
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4.438,00 €
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2
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AYUDA PARA EL ALQUILER DEL ESTUDIO DE SONIDO PARA EDITAR EL AUDIO DEL DOCUMENTAL "TAN BELLA BAJO LA LUNA" (TÍTULO PROVISIONAL)
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