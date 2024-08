Martínez pide disculpas por "su torpeza" en el papa móvil de Tardelcuende

Viernes, 09 Agosto 2024 13:13

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha pedido disculpas por "su torpeza" en el episodio del papa móvil de Tardelcuende aunque ha advertido que no acepta lecciones de gestión o de compoirtamiento de los que han aprovechado esta situación para perjudicar la imagen de la ciudad y de la alcaldía de Soria. La Guardia Civil ha impuesto una multa de 100 euros.

Martínez ha señalado, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local del Ayuntamiento, que no pondrá como eximente el ambiente festivo en el que se desarrolló el "pòlémico acto" y ha reconocido que ha sido "una torpeza".

Las disculpas llegan cuatro días después de protagonizar un acto que la mayoría de partidos políticos han calificado de "bochornoso" y cuyo video ha dado la vuelta a España a través de las redes sociales.

"Una torpeza que no debiera haberme prestado, porque no debería haberlo hecho y porque debería haber valorado con la suficiente claridad la repercusión que eso podía tener, para dañar a la ciudad de Soria, que es lo último que quiero, la imagen del propio municipio de Tardelcuende", ha declarado.

En este sentido ha pedido disculpas a los vecinos de Tardelcuende, "que con tanta afectividad nos acogen y disculpas porque no deberían haber salido en medios nacionales por estos acontencimientos sino por las muchas necesidades y reivindicaciones que tienen por cubrir todavía o por el trabajo incesante que está desarrollando su equipo de gobierno en post del desarrollo económico vinculado a la resina".

Además ha pedido disculpas a la ciudad de Soria, porque sus vecinos no tenían que verse implicados por una "actitud que no corresponde" y a todos los que desde un punto de vista religioso se han podido ver como víctimas o han visto heridas su sensibilidad.

Martínez ha asegurado que no aceptará que este acto sea utilizado como ariete político contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Soria y la imagen de una ciudad o la alcaldía.

"No voy aceptar lecciones de gestión o de comportamiento de quienes además, con mentiras, bulos e intoxicaciones, aprovechando de forma ruin y contundente esta situación han intentado perjudicar la imagen de la ciudad y de la alcaldía. No soy yo quien quiera ser ejemplo de nada, ni lo pretendo ser, pero siempre me posicionó en contra de aquellos que quieren, desde la defensa de una libertad absoluta, quieren convertirse en los inquisidores de la moral y de la conducta de mucha gente", ha señalado.

Martínez ha reconocido que su actitud puede ser reprochable, "una torpeza".

El alcalde de Soria ha asegurado que la Guardia Civil, que presenció el episodio, ha levantado las actas correspondientes y "he asumido en primera persona una infracción leve contra la circulación, que ya hemos cumplimentado desde el punto de vista administrativo, que se eleva a cien euros, y por pronto pago, a cincuenta euros".

Por otra parte, ha felicitado a la atleta Marta Pérez el "carrerón" que realizó ayer en las semifinales de los 1.500 metros de las Olimpiadas de París, en la que no consiguió entrar en la final, con su octava plaza, pero pulverizó el récord de España en la distancia.

"Hace que una vez más el nombre de Soria suene en el atletismo internacional. La apuesta que está haciendo Soria por el deporte es clarísimo y una vez más las alegrías importantes nos viene de la mano del deporte. Es verdad que es un sabor agridulce por no haber podido optar a ser finalista olímpica, que era una de los objetivos, pero sí ese récord de España que la mete de forma directa en el olimpo de las atletas con mejor nombre en el panorama nacional e internacional" ha resaltado.

Martínez ha señalado que están pensando en algún tipo de recepción oficial a su vuelta de los Juegos Olímpicos de París.