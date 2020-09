El PP urge soluciones para bolsa de empleo de auxiliares administrativos

Miércoles, 23 Septiembre 2020 13:17

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Soria ha pedido al equipo socialista de gobierno la toma urgente de decisiones para resolver el último proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo de auxiliares administrativos abierto en marzo del 2016. Cuatro años después, sigue pendiente.

El citado proceso fue suspendido por irregularidades en el tribunal selectivo y, pese a que Junta de Gobierno Local acordó en mayo del 2017 nombrar un nuevo tribunal y repetir los exámenes, hasta la fecha no ha realizado ninguna acción al respecto.

La edil popular Begoña Redondo ha recordado hoy en un comunicado que el citado proceso selectivo, cuya convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria el 16 de marzo de 2016 contó con la participación de 253 aspirantes.

De ellos, 143 superaron un primer examen teórico y pasaron a la prueba práctica que consistía en la utilización de programas informáticos.

Los resultados de esta segunda prueba práctica no llegaron a publicarse porque el proceso quedó paralizado.

La Junta de Gobierno Local acordó suspender el proceso, nombrar un nuevo tribunal y volver a repetir ambas pruebas.

Transcurridos más de 3 años desde esta decisión, el Ayuntamiento de Soria no ha ejecutado ninguno de estos acuerdos, y el portal de empleo público de su web muestra todos los pasos efectuados dentro de este proceso y lo declara como abierto.

“Desde el grupo popular consideramos que no se puede tirar por tierra los esfuerzos y las expectativas de los aspirantes”, ha afirmado Redondo.

“Somos conscientes de que 3 años y medio después, la situación laboral de una gran parte de los aspirantes habrá cambiado, pero eso no quita que sigan queriendo optar a entrar en esta bolsa de empleo que se convocó, y que no se ha llegado a constituir por la inactividad del equipo de gobierno en materia de personal. Tres años han sido más que suficientes para nombrar un nuevo tribunal y realizar nuevas pruebas, ¿por qué no lo han hecho?”, ha censurado.

La concejal de Partido Popular ha asegurado que les consta que las últimas plazas de auxiliar administrativo necesarias en el Ayuntamiento han sido cubiertas por los trabajadores que lograron entrar en una bolsa de empleo creada con anterioridad a 2016, pero dado el tiempo transcurrido, este recurso comienza a ser insuficiente.

"Ya es hora de que el equipo socialista dé una solución a este asunto y ejecute sus propios acuerdos", ha señalado.