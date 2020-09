El Ayuntamiento ve lagunas en conciliación de la Junta

Martes, 22 Septiembre 2020 15:28

El concejal responsable del área de Acción Social y de Juventud en el Ayuntamiento de Soria, Eder García, ha señalado este martes que el sistema aprobado por la Junta para que las familias puedas solicitar ayudas de conciliación por confinamiento de sus hijos tiene serías lagunas.



El Ayuntamiento de Soria ha activado un sistema propio de cita previa, dentro de la concejalía de Acción Social el servicio para solicitar estas ayudas de conciliación, para responder de forma inmediata a la necesidad de estos padres.

García ha declarado a los periodistas, en la visita realizada a las Aulas de la Tercera Edad, que este sistema que han tenido que implementar los Consistorios tiene serias lagunas al tratarse de un formato "decidido de forma unilateral por la Junta, farragoso para las familias y con riesgo de colapsar los Centros de Acción Social".

Por ello, el Ayuntamiento de Soria ha decidido establecer un sistema de cita previa separado para asegurar la atención inmediata a las personas que lo puedan precisar y con dos personas dedicadas a su atención.

Además, en la sede electrónica ya se puede disponer de toda la información y requisitos necesarios, según el decreto aprobado por la Junta, y se ha informado a los centros docentes y asociaciones de padres y madres para que puedan conocer la existencia de esta línea y cómo optar a la misma.

El concejal socialista ha recordado que muchos ayuntamientos de ciudades de más de 20.000 habitantes de Castilla y León junto con la Diputación de León presentaron a la Junta una carta conjunta con algunas matizaciones sobre este decreto.

En este sentido ha indicado que "hemos pedido trabajar en pie de igualdad con la Junta y no por la vía del Decreto y hemos trasladado que es una medida ineficaz que saturará los CEAS y creemos que para las familias es complicado".

"Los padres y madres tienen que contratar a una empresa o particular que deben dar de alta, nos piden la ayuda, justificarán, el ayuntamiento lo adelantará y luego la Junta nos lo devolverá", ha explicado.

García ha señalado que, ante esta tramitación, muchas familias podrían renunciar a la solicitud y además ha considerado que no cubre las necesidades de las familias más vulnerables.