El PP urge a mejorar la estación de autobuses

Domingo, 16 Mayo 2021 09:35

Con ocasión del reciente anuncio realizado por la Delegada de la Junta en Soria sobre la nueva empresa concesionaria de la estación de autobuses, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Javier Muñoz Remacha, ha solicitado a la Junta de Castilla y León que se ejecuten mejoras en las instalaciones.

El concejal popular ha expresado este domingo en un comunicado su preocupación por el lamentable estado de esta instalación de uso público.

“La estación de autobuses no está en el estado óptimo que merecen sus usuarios y traslada una imagen de dejadez que no nos gusta. Como todos los sorianos, queremos que los numerosos visitantes que llegan a la ciudad en autobús se lleven la mejor impresión posible y actualmente la estación de autobuses no contribuye para nada a conseguir ese primer impacto positivo”, ha señalado.

Hace escasos días la Junta de Castilla y León anunció que la empresa Gal Bus S.L. se haría cargo de la estación de autobuses de Soria, por la cesión del contrato de la anterior adjudicataria.

La Delegación de la Junta de Castilla y León en Soria informó de que ambas empresas habían presentado sendos escritos ante la Dirección General de Transportes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente solicitando su autorización para la cesión y que se cumplían las condiciones necesarias para ello.

Así, el pasado lunes se publicó la resolución por la que autorizaba la cesión del contrato, y ambas empresas la han hecho efectiva mediante notario hace escasos días.

El portavoz popular en el Ayuntamiento de Soria ha urgido hoy a la Junta de Castilla y León a aprovechar esta circunstancia para lograr la realización de intervenciones urgentes en la estación.

“No podemos esperar a que se concrete si finalmente tendremos o no una nueva estación intermodal junto a la estación de RENFE. Tenemos que hacer lo posible por darle un buen lavado de cara a la actual estación cuanto antes, para darle un aspecto más cuidado y causar una mejor impresión a todos los viajeros” ha expresado Muñoz Remacha.