El PP pide un ARI más extendido

Domingo, 18 Octubre 2020 13:31

El Grupo Municipal Popular ha presentado alegaciones a la aprobación inicial del Plan Especial Reforma Interior, para la delimitación del ámbito de Área de Regeneración Urbana de Soria, plan ARU.

Los populares afirman que se han quedado fuera algunas zonas del casco viejo que actualmente están en un estado “muy deteriorado y que realmente necesitan de este tipo de intervenciones públicas” para su rehabilitación.

La concejala popular, Mayte Delgado, ha afirmado en un comunicado que el ámbito de actuación no se corresponde con las necesidades de regeneración urbana de Soria.

Es necesario que el plan incluya también las edificaciones de la zona centro y todo el casco viejo de la ciudad.

Delgado ha indicado que “carece de sentido común y es incongruente que se subvencione la rehabilitación de los edificios de un lado de la calle Zapatería y los del otro lado no”. “Esta zona con mucho tránsito tiene muchos edificios en ruina, estando algunos en condiciones de insalubridad”, incide

Los populares han estimado que es necesario ampliar la delimitación del ARU para subvencionar prioritariamente las zonas más degradadas y especialmente las de de paso los turistas porque forma parte de la imagen que se llevan de Soria.

Delgado se pregunta si la imagen que se pretende dar de Soria es de ruina, desatención y suciedad como podemos ver en algunos edificios de los números impares de la calle zapatería que se han quedado excluidos, tal y como puede observarse en la imagen del plano de delimitación del ARU.

La edil ha considerado que “para que este plan de regeneración urbana tan esperado por los vecinos tenga aceptación las actuaciones a subvencionar se deben incrementar y posibilitar la rehabilitación integral como ocurría con el ARI precedente. En otro caso, la intervención pública no alcanzará los objetivos de regeneración perseguidos. Muchas de las viviendas incluidas en el área regeneración cuentan con una necesidad apremiante de reforma interior, y si los propietarios carecen de recursos económicos, como es el caso de muchos de los vecinos de zona centro, la subvención para llevar cabo tan solo mejoras en accesibilidad y en la envolvente térmica del edificio no les incentivará a meterse en obras en invertir si sus necesidades urgentes no se subvencionan”.

“Para la efectividad del plan de regeneración urbana en Soria se hace necesario ampliar tanto las actuaciones contempladas para ser subvencionables como su ámbito de actuación”, ha resumido la edil popular.