El PP pide al Ayuntamiento que "Compre en Soria"

Miércoles, 04 Noviembre 2020 13:20

El Grupo Popular Municipal en el Ayuntamiento de Soria ha recibido las quejas de varios empresarios de imprentas de la capital que denuncian los continuos encargos por parte del Ayuntamiento a una imprenta ubicada en Logroño para ejecutar contratos a los que se nos les da una adecuada publicidad en Soria.

“Hemos recibido quejas de varias imprentas de Soria indicando que el equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento está haciendo encargos reiterados a una imprenta de Logroño para realizar trabajos que no se publicitan suficientemente en Soria. Evitan que las empresas sorianas puedan concurrir y presentar sus presupuestos para competir en igualdad de condiciones”, ha explicado en un comunicado Javier Muñoz Remacha, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria.

Las imprentas están especialmente molestas porque el Ayuntamiento realiza campañas publicitarias con el slogan “Compre en Soria” pero sin embargo desde el propio consistorio no se da ejemplo y contratan este tipo de servicios a empresas de fuera de la capital.

“¡Vaya concienciación! — ha lamentado el portavoz popular — nuestro equipo de gobierno compra en una imprenta de Logroño. Y lo hace precisamente ahora que hay que ayudar a nuestros empresarios a resistir el duro golpe de la pandemia. Quieren mantener despiertos nuestros comercios y van a comprar a Logroño. Hacen bandera de un plan de reactivación económica, y en lo más básico no lo cumplen”.

Tal y como han explicado los propios empresarios las imprentas de Soria son capaces y están dotadas de maquinaria suficiente para dar servicio al Ayuntamiento, pero no se les da la opción de presentar sus presupuestos.

“¿Como es posible que nuestro Ayuntamiento haga gala del slogan Compra en Soria y luego no lo respete? Esto no lo podemos consentir, tenemos nuestras empresas en precario por la crisis económica y estamos dando vida a otras de fuera de nuestra ciudad”, ha añadido Muñoz Remacha.

“Nuestra labor es colaborar con las empresas que pagan sus impuestos en Soria y por eso estaremos pendientes de que esto no se repita, o lo denunciaremos públicamente. Seamos solidarios con los nuestros, y cuando aquí no lo podamos conseguir no nos quedará más remedio que buscarlo fuera”, han concluido desde el Partido Popular.