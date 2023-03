El PP califica de "engaño" propuesta para hotel Valonsadero

Jueves, 09 Marzo 2023 13:41

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz Remacha, ha calificado de “engaño” el proyecto de conversión del Hotel Valonsadero en un centro de interpretación y solicita que se mantenga su uso hostelero.

“No saben gestionar nada que tenga que ver con la empresa privada. No han sido capaces de buscar solución a la primera planta del mercado municipal para ocio y restauración. Tampoco han sido capaces de licitar el Hotel Valonsadero para su destino más adecuado: hotel-restaurante”, ha acusado Muñoz Remacha en un comunicado.

El portavoz popular ha recordado que en julio de 2018, el alcalde de Soria manifestó que los técnicos estaban trabajando en la redacción de un informe y un nuevo pliego para este hotel.

También que, posteriormente en el año 2019, “en víspera de las pasadas elecciones, el Sr. Martínez Mínguez anunció un hotel balneario para este emblemático edificio, con el objetivo de entrar en el llamado turismo de congresos. Y ahora, −continúa Muñoz Remacha− en el año 2023, también año electoral, anuncia que va a convertirlo en un centro de interpretación y planetario”. “Basta ya de engaños y estrategias populistas Sr. Martínez, − exclama el Portavoz Popular− haga su trabajo y licite el hotel Valonsadero, como lo lleva anunciando desde que se cerró en el 2016”.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Soria ha afirmado que el equipo de gobierno socialista se ha dejado abandonar este edificio, lo que ha provocado su expolio y “que haya llegado a un estado semi-ruinoso”.

Para su portavoz, “esto se llama dejación de funciones, porque un bien tan valioso, dentro de un patrimonio cultural y natural como es el monte Valonsadero, no se puede dejar abandonar”.

Desde el Partido Popular instan al equipo de gobierno socialista a recuperar este edificio manteniendo su uso hostelero.

“Sr. Martínez, utilice esos 2.370.000 euros que presumiblemente, de aprobarlo, les concedería el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para hacer un hotel referente en nuestro monte Valonsadero, que sea destino starlight, y conecte el monte con Soria mediante un bus eléctrico”, ha apuntado.

“Ya tenemos un centro de interpretación para poner en valor los tesoros del monte Valonsadero como son sus pinturas rupestres” −ha continuado Muñoz Remacha− “pero no confunda a los sorianos con proyectos que no se creen, que no generan empleo, que no atraen turismo, que no dan servicio a los sorianos y visitantes, y que no merecemos”.

Por último, el portavoz popular ha asegurado que el “señor Martínez, trabaje y licite este emblemático edificio como hotel, asentado en esa roca, que ha sido siempre valorado por todos los sorianos y visitantes, y no piense en proyectos electoralistas que no necesitamos y que solo benefician a unos pocos, que son los que los gestionan”.