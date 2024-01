El comité de empresa de Ayuntamiento de Soria comienza movilizaciones

Lunes, 15 Enero 2024 11:20

El comité de empresa en el Ayuntamiento de Soria ha denunciado este lunes la falta de negociación, la precariedad que arrastran y la sustitución a través de la contratación de empresas privadas.

Los representantes de los cuatro sindicatos que conforman el comité han lamentado la falta de negociación del equipo socialista de Gobierno para afrontar las reivindicaciones del colectivo de los trabajadores laborales.

Fernando Santiago, en nombre del comité, ha denunciado todos los incumplimientos que arrastra el colectivo, entre ellos la aprobación de una relación de puestos de trabajo con el presupuesto anual.

No se ha elaborado el plan de igualdad de la plantilla y llevamos años esperándolo años. No se ha nombrado el comité de seguridad. No se han formado en muchos años las mesas de negociación y de convenio y no se sabe nada del fondo sanitario. La reducción del número de trabajadores ha sido notable en los últimos años y repercute en los servicios”, ha lamentado.

Esos trabajos han pasado en muchos casos, según ha apuntado, a ser realizada por empresas privadas.

En tres años de 417 a 320 trabajadores, un 22 por ciento menos, según sus cálculos.

Por todo ello, han anunciado el inicio de movilizaciones y de protestar para visibilizar este enorme laberinto laboral en la que están sumidos.

“Seguimos con las puertas abiertas pero por ellas no entra nadie desde hace tiempo”, ha censurado.

En principio, las movilizaciones comenzarán con concentraciones.

Se planteará sobre la marcha si se convoca huelga o paros.

El colectivo de laborales supone el 62 por ciento de la plantilla.

Desde 2015 no hay aprobación de RPT, lo que refleja la falta de voluntad política de aportar soluciones.

En todas las secciones, los trabajadores asumen más trabajo de lo establecido.

"En Deportes ha habido varias ocasiones que se han cerrado varias instalaciones porque no solucionan el tema de personal, porque no tienen intención de hacerlo de forma legal" ha señalado.

La gente que sustituye a trabajadores en plantilla no han accedido a través de un procedimiento reglado.

No entienden que todo esto lo haga un Gobierno que se precia como progresista y que defiende a los trabajadores.