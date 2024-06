Borja Jiménez abre puerta grande de "La Chata" de Soria

Sábado, 29 Junio 2024 21:39

Borja Jiménez ha abierto la puerta grande de la plaza de toros de Soria en la segunda de la feria taurina de San Juan.

Plaza de toros de Soria. Corrida del Sábado Agés. Tarde agradable de temperatura y nublada. Menos de media plaza. Toros de Julio de la Puerta para Diego Urdiales, Miguel Angel Perera y Borja Jiménez

Crónica de Adolfo Sainz

Urdiales ha paseado la primera oreja de la tarde tras una esforzada actuación ante un animal violento al que le costaba humillar y de corto recorrido. Con paciencia el de Arnedo le hizo una labor por ambas manos en la que no faltó algún derechazo con su sello tan personal.

La estupenda estocada con la que remató la faena brindada a Palomar y a Rubén Sanz le sirvió para cortar la oreja que paseó entre ovaciones

Faena larga de Perera al segundo un torito muy justo de presentación que simplemente se dejaba torear sin transmitir una pizca de emoción. Muchos pases y poco contenido en la labor del extremeño que remató la faena de estocada trasera teniendo que descabellar en tres ocasiones. El silencio del respetable y el aviso que le mandó la presidencia fue el resultado de su actuación.

El tercero resultó un toro con cierto interés pues tenía que torear. Borja le cortó una oreja tras una faena seria sobre la mano derecha algo atacado y acelerado al principio de la misma. Lo intentó sólo una vez al natural pero al ser volteado por el animal sin mayores consecuencias volvió de nuevo con la diestra. Faena intensa de apenas cuatro series como queda dicho siempre por el mismo pitón. Estocada tendida que necesitó de un descabello y premio de un apéndice.

Faena de bellos muletazos robados sin apreturas y sin terminar de gustarse de Urdiales a un castaño basto que no humilló. Otra vez gran estocada pero al tardar en morir le sonó un aviso y el presidente optó por no darle la oreja pese a la mayoritaria petición. Diego sí que recogió el cariño de los sorianos en la vuelta al ruedo.

El quinto toro ha tenido mucha calidad y fijeza, sobre todo por el pitón derecho, aunque le han fallado las fuerzas. Con él Perera lo ha hecho todo. Desde el cambiado por la espalda del inicio en el centro del redondel hasta las manoletinas finales. Por medio derechazos, circulares, pases de pecho,molinetes, luquecinas, etc. Por tanto otra faena larga y completa con el pero, no menor, de que al toro no podía bajarle la mano pues se caía. Faena en la resaltó el temple del extremeño que terminó con dos estocadas por lo que escuchó el aviso y los aplausos del público soriano que recogió en los medios.

Si la faena al tercero de Borja fue en su práctica totalidad con la mano derecha en esta ocasión fue con la otra mano. Y con la izquierda dio los mejores naturales de la tarde a otro toro flojo pero con calidad. Bajo los sones del pasodoble Puerta Grande se lució el de Espartinas con un toreo grande también. Pinchó para luego matar de gran estocada cortando la oreja merecida

FICHA FESTEJO

Tarde nublada y caso media plaza. 6 toros de Julio de la Puerta de desigual presencia y juego.5 y 6 con calidad pero sin fuerza fueron los más destacados.

Diego Urdiales (oreja y vuelta tras petición), Miguel Angel Perera (silencio tras aviso y saludos tras aviso) y Borja Jiménez (oreja en ambos). Borja Jiménez salió a hombros.