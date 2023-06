TRIBUNA / Villaseca de Arciel sabe lo que quiere

Ángel Coronado reflexiona sobre una de las incidencias que se han registrado en la jornada electoral del 28M y ha transcendido las fronteras provinciales: la negativa de los electores de Villaseca de Arciel a acudir a votar a dos candidatos "paracaidistas".

Porque no puedo hacerlo. Si pudiese, colocaría a Villaseca de Arciel por encima de muchas cosas. Y por encima de todas las sandeces que solemos decir cuando abrimos la boca para pronunciar siquiera las dos palabras que utilizamos para referirnos a la lenta agonía de nuestros pueblines y de los que no son nuestros de donde y desde cuándo fuere, por encima de eso a lo que llamamos la “España vacía” y por encima de todas las otras sandeces que se dicen acerca de la otra España, la “España Atascada de gente hasta las Trancas”, por encima de todo eso pondría a Villaseca de Arciel, que no quiere paracaidistas.

Y a los XXX vecinos que todavía quedan en Villaseca de Arciel les diría que su ejemplo de rechazar paracaidistas debería cundir por todos los rincones del mundo, y dado que en Estocolmo, a la hora de los Nóbel no se rechaza el conceder un solo premio a más de una persona, me gustaría que a los XXX vecinos que todavía quedan en Villaseca, la de Arciel, les concediesen una modalidad de Premio Nóbel al que, de primeras, se podría cambiar el nombre de Nóbel por el de Noble. Premio Noble para todos los vecinos de Villaseca de Arciel.

Porque podemos, queremos añadir que todo esto del premio Noble, que bien podría interpretarse como irónica burla en contra del pequeño David enfrente del gran Goliat no es sino recurso, retórico y rebuscado si ustedes quieren, pero de ninguna manera burlesco.

Creemos sinceramente que rechazar paracaidistas es algo tan oportuno y tan evidente y tan necesario y tan verdadero, que solo parece algo extraordinario cuando no lo es sin dejar de serlo. Esa es su grande y su verdadera virtud. Contradicción en estado puro. Contradicción que viene a disolver, como el aguarrás disuelve afeites, toda la pintura con la que, nada más despertar por la mañana temprano y ante el espejo, nos pintamos la cara y los ojos y las cejas de tal manera que cuando Villaseca de Arciel va y sale a la calle con su rostro lavado decimos extraordinario y aplaudimos esa cosa extraordinaria que solo es la pura sencillez de lo ordinario, ordinario, sí, ordinario, que a esa palabra maravillosa los paracaidistas de siempre han pisoteado y ensuciado con sus botas, al descender paracaidistas, al suelo.

Dejo ya de aplaudir a Villaseca, no sea que se nos diga, y con razón, que también nosotros nos hemos venido arriba y a ver cómo bajamos si no es en paracaídas. Con los pies descalzos y en tierra vamos a citar unas pocas palabras de las que se nos dice dijeron los de Villaseca de Arcial cuando un paracaidista quiso hablar y tuvieron que ponerle un tapón en la boca:

“No queremos votar a paracaidistas, no hay otro motivo” Así se dice que no, a una cosa concreta, concretamente, a un paracaidista, pero no a un paracaidista cualquiera sino a uno de fuera que viene con el carnet de dentro en la boca.

Otra cita:

“Poca vergüenza tienes tu por presentarte y menos el que te ha presentado, porque eres un mandado”. Justo eso, tu no eres un paracaidista sino un paracaidista mandado.

Y otra:

“Puede ser legítimo o legal, pero meter a dos personas que no les conocemos de nada, simplemente para tener un voto en la Diputación y luego dimitir. Nadie sabe del trastorno que le hace a un ayuntamiento que pase esto”.

Y a esto un solo comentario: Por circunstancias que no vienen al caso, una vez pude conocer a otro paracaidista cuyo paracaídas acertó a caer en Beratón. Comentando esa “casualidad” el paracaidista comentaba que la palabra “Beratón” le sonaba más a fármaco que a topónimo. Y remataba la cuestión, con cierta gracia, eso es verdad, así: “tómese dos Beratones si le duele la muela”

Fdo: Ángel Coronado