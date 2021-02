TRIBUNA/ Carta abierta de Jesús Angel Peregrina

Lunes, 08 Febrero 2021 12:08

El secretario provincial del PP de Soria, Jesús Ángel Peregrina, ha dirigido una carta abierta en la que replica a la que publicó el secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey, sobre la gestión de la pandemia.

Sorpresa y estupor ha producido la Carta Abierta que Luis Rey, Secretario General del PSOE Soria, ha publicado este fin de semana.



Esta carta no hubiese tenido réplica si la pretensión hubiese sido únicamente velar por la salud de los ciudadanos aconsejando todas esas actuaciones en nuestra rutina diaria a las que, entiendo todos y cada uno de nosotros, nos hemos tenido que acostumbrar.



Pero, claro, no podía ser escribir una carta a los ciudadanos si no tiene carga política, y más que carga política, es una carga contra el Gobierno de la Junta de Castilla y León.



Si quien Gobierna la Nación tuviese las agallas necesarias y suficientes, hubiese tomado el mando, si no único al menos sí coordinado, no tendrían que ser las Comunidades Autónomas, cada una a su entendimiento y en base a los datos aislados de cada una de ellas, las que tendrían que manejar la situación (17 situaciones distintas con 17 actuaciones distintas).

Pero claro, los índices de popularidad adoptando medidas impopulares bajan, y Sánchez el Guapo no está dispuesto a que bajen esos índices y mucho menos sus cálculos electorales.



Eso sí, decreta el Estado de Alarma, pasa a las Comunidades Autónomas la lucha contra la pandemia, pero aprovecha la situación para eludir el control Parlamentario saltándose así todos los controles de una Democracia.



Eso y solo eso, ha provocado que el Gobierno de Castilla y León, haya tenido que adoptar muchas medidas, unas más duras, otras más laxas, pero siempre pensando en preservar la salud de los ciudadanos y tratando, sobre todo, de bajar los índices de mortalidad.



El Gobierno de España ha dejado solas a las Comunidades Autónomas, en el resto de Europa, en todos los países, son los Gobiernos de la Nación los que están al mando y llevan todo el peso de la lucha contra la pandemia, “España is diferent” se suele decir.



¿Recuerdan aquellas frases que han quedado para la historia del humor negro?

“En España, como mucho, habrá uno o dos contagios” Simón dixit.

“Hemos vencido al virus” Sánchez dixit (julio 2020).



Hágaselo mirar, Sr. Rey a ver si va a ocurrir como con la transparencia de la Diputación, cuyos cuatro años más oscuros de su historia, fueron los que usted ostentó la Presidencia.



Fdo. Jesús Ángel Peregrina Molina. Secretario Provincial Partido Popular Soria.