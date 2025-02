Serrano. "Si se obliga a estar empadronado donde se reside habitualmente, supondría defunción de muchos pueblos"

Lunes, 17 Febrero 2025 13:48

El presidente de la Diputación provincial, Benito Serrano, ha advertido que si se obligase a cada ciudadano, como ha recordado el BOE, a estar empadronado en el municipio donde reside habitualmente, supondría probablemente la defunción de muchos pueblos de la provincia.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha recordado este principio de año la obligación de que cada ciudadano esté empadronado en el municipio donde reside habitualmente.

No cumplir con esta norma puede conllevar sanciones económicas, cuya cuantía varía en función del tamaño de la localidad.

Según la normativa vigente, oscilan entre 3 euros en localidades de entre 5.001 y 20.000 habitantes y 150 euros en municipios con más de 500.000 residentes.

Para localidades intermedias, las sanciones son de 60 euros (entre 20.001 y 50.000 habitantes) y 90 euros (de 50.001 a 500.000 habitantes).

Los ayuntamientos son los encargados de gestionar y aplicar estas sanciones.

El presidente de la Diputación provincial, Benito Serrano, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno de la institución provincial, ha manifestado que esta obligación puede afectar mucho a los pueblos pequeños de la provincia.

En su condición de alcalde de Golmayo, ha estimado que en su municipio calcula que hay aproximadamente más de mil personas “viviendo sin censar”.

“Cuando hablas con ellos, lo entiendes. Uno está empadronado en un pueblo que son siete. Y si se va él y su mujer se van el 20 por ciento del padrón. Hay otros que por corazoncito y porque se mantenga el pueblo. Hay otros que por la caza, hay otros que por los aprovechamientos. En Soria capital hay también mucha gente empadronada en los pueblos”, ha apuntado.

Serrano ha advertido que si se obliga a empadronar donde se pasa el mayor tiempo del año, probablemente “sea la defunción de muchos municipios”, aunque ha reconocido que sería complicado saber en qué municipio se vive más.

“Por eso nunca me he metido en el tema del padrón. Al final cada uno vive donde quiere. Al final el pueblo somos los que queremos ser. Hay servicios que les das, se benefician los que no están empadronados pero también hay otros servicios que vamos a otros sitios y nos beneficiamos de ellos y tampoco estamos empadronados. Es un poco forzar una situación por lo menos complicada”, ha resaltado.

Trámite obligatorio

El empadronamiento es un trámite obligatorio que acredita la residencia de una persona en un determinado municipio.

Es imprescindible para acceder a servicios como sanidad, educación o ayudas sociales y también determina la participación en elecciones municipales y autonómicas.

Aquellos que dividan su tiempo entre varias localidades deben registrarse, según ha recordado el BOE, en la que residan la mayor parte del año.

Además, falsear datos en el padrón puede derivar en sanciones adicionales y problemas legales.

La legislación que recoge la obligación de un ciudadano de estar empadronado en el municipio en el que reside no es nueva, ya que así se encuentra recogido en el artículo 63 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

En este aparece claramente que "todo español o extranjero que viva en territorio español deberá estar empadronado en el municipio en que resida habitualmente". Esta es una normativa que tiene importantes implicaciones para los ciudadanos y las propias administraciones locales.