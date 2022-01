Serrano: "Garzón no puede estar un minuto más como ministro"

Viernes, 07 Enero 2022 13:32

El presidente del PP de Soria y de la Diputación, Benito Serrano, ha asegurado que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, no debería estar "un minuto más" al frente de un ministerio, tras las declaraciones realizadas a "The Guardian", en las que cuestionaba la calidad de la carne española.



"Defender lo que nuestros agricultores y ganaderos, según las normativas y pasando todos los estrictos controles de seguridad, es de justicia", ha recalcado Serrano, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa convocada por el PP para presentar su candidatura a las elecciones regionales.

En la entrevista en "The Guardian", Garzón afirmaba que las granjas "contaminan el suelo, contaminan el agua y exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados".

Serrano, que se ha leído la entrevista completa del ministro, ha apuntado que no sabe si es un fallo de transcripción y ha reconocido que le "chocó" que Garzón dijese eso.

"El dice primero que lo hace a título personal, luego como ministro. Y luego que es un fallo de transcripción", ha apuntado.

Serrano ha recordado que Garzón está al frente de un ministerio con pocas competencias, fruto del acuerdo de Gobierno PSOE-Podemos, en el que se multiplicó el número de ministerios.

"Había que darle una cartera por compromisos políticos. Realmente no sé si es muy conocedor o no del campo, pero las meteduras de pata que está teniendo con el tema del consumo de carne es bastante elocuente" , ha censurado.

Serrano ha asegurado que como ministro de España no debería estar al frente de este Ministerio "un minuto más" y que el PP está obligado a defender lo que no defiende el Gobierno, en este caso el campo, los agricultores y los ganaderos.

"Si no le gusta la ley, que la cambie, porque está gobernando", ha emplazado.