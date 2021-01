Serrano: "debería haber alguien que ejerciese de capitán"

Lunes, 18 Enero 2021 12:48

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha reconocido que no le parece "bien" que, en la lucha contra el Covid 19, haya diecisiete opiniones diferentes cuando el problema sanitario es "nacional" y debería haber alguien que ejerciese de capitán.



Serrano, que ha comparecido este lunes en rueda de prensa tras la junta de gobierno de la institución provincial, ha manifestado a preguntas de los periodistas que en el adelanto del toque de queda en la Comunidad hay que priorizar salvar vidas, en una situación "muy comprometida", según reflejan los datos de seguimiento epidemiológico.

"Lo prioritario es salvar vida. Y luego hay que salvaguardar la situación económica y entonces el equilibrio es muy complicado", ha señalado.

El presidente de la Diputación ha reconocido que no le parece bien que "haya diecisiete opiniones diferentes cuando el problema sanitario es nacional" y ha señalado que, a su juicio, debería haber "alguien que ejerciese de capitán y capitanease esto", en alusión al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

En este sentido, ha acusado al Gobierno de hacer "dejación de funciones" posiblemente por no cargar con el desgaste que supone medidas impopulares, porque "a nadie le gusta que le cierren su negocio y que le corten sus libertades".

Serrano ha manifestado que no conoce los asesores jurídicos de la Junta de Castilla y León que han recomendado anticipar el horario del toque de queda en la Comunidad, pero "si se pide un informe a un técnico y dice que hay que ir por un camino, evidentemente como político tengo que ir por ese camino".

El presidente de la Diputación, que desconoce cuando se pronunciará el Tribunal Supremo sobre el recurso presentado por el Gobierno contra el toque de queda impuesto por la Junta a las ocho de la tarde, ha lamentado que se esté trasladando a la opinión pública una imagen de "pelea" política por "algo tan pequeño, como dos horas antes o después".

Además ha recordado que ya en la primera ola de la Covid 19 ha defendido que no es lo mismo confinar Madrid "que cualquier pueblecito de la provincia de Soria, donde salía el abuelo a cavar el huerto, es mucho más difícil contagiarse que si se monta en el Metro en Madrid".

Serrano que al final tiene que existir unas normas mínimas