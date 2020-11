Serrano: "cuando asuman el duelo, serán más constructivos"

Lunes, 23 Noviembre 2020 14:10

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha censurado este lunes la oposición destructiva del PSOE con acusaciones que no se ajustan a la realidad. Ha vuelto a pedir al PSOE que asuman el duelo de haber perdido la Diputación y sean más constructivos. El PSOE no dejó una buena herencia en la Diputación, ha reiterado.

El PSOE aseguró el pasado 18 de noviembre que la desidia del Equipo de gobierno de la Diputación ha provocado la pérdida de cuatro millones de euros para medidas demográficas y la paralización de otros proyectos como la estructuración de parques de bomberos, las áreas de aportación de residuos y la falta de personal en la institución.

El presidente de la Diputación ha contestado este lunes a estas criticas, a preguntas de los periodistas.

"Ese día en concreto se sacó esa nota de prensa para tapar otra serie de noticias que probablemente iban a aparecer en los medios, que creo no les gustaba mucho", ha señalado.

Serrano ha rechazado la acusación socialista de falta de trabajo en la Diputación y para ello se ha remitido a los hechos.

"En la Diputación estamos solventando muchos de los problemas que hemos heredado del nefasto gobierno socialista que hubo en esta Diputación, donde se vendió mucho pero no se hizo absolutamente nada", ha acusado.

En este sentido ha ejemplificado en el asunto de los bomberos donde, a su juicio, en la anterior legislatura el PSOE sólo se dedicó a pedir millones a la Junta pero no buscaron soluciones con el dinero que hay.

"Para eso hay que trabajar y tomar decisiones. No se tomó ninguna decisión en la legislatura anterior porque probablemente las decisiones a más de uno no le guste. Es más fácil no hacer nada y luego echar la culpa a los demás", ha explicado.

Serrano ha repasado las críticas vertidas por los socialistas y ha apuntado que se han encontrado una "casa abandonada" en materia de personal porque el PSOE sólo se dedicó a dar sobresueldos pero es "muy difícil que una persona por mucho más que cobre, en sus ocho horas de trabajo pueda realizar el doble de trabajo".

El presidente de la Diputación ha recordado que hay bolsas de empleo que no se han tocado desde el año 2006, con lo que ahora se va a tirar de ellas y no se encuentran candidatos, porque están trabajando en otros lugares.

Serrano ha reconocido que la ejecución del Plan provincial de obras es normal en un año marcado por la pandemia.

"Me daría vergüenza que estos señores se quejen cuando ellos cogieron la Diputación con más de un 70 por ciento de ejecución y en un año ordinario corriente lo bajaron al cincuenta por ciento. Es una falta de trabajo", ha denunciado.

En cuanto al servicio de Asistencia a Municipios, Serrano ha acusado al PSOE de dejarlo hecho "un solar" cuando debería ser un servicio estrella, como es ayudar a todos los ayuntamientos.

Vivir de la política

"En la nota de prensa mienten tanto que llegan a decir que el señor Serrano no es nuevo en política porque lleva más de 20 años jugando a la política. Yo no he jugado nunca a la política, porque me parece muy serio. Y no he venido a vivir toda la vida de ella, pero es que llevo menos años de veinte en la politica. Y menos buscarme un medio de vida en la política como creo que hay algunos. Estas notas de prensa me demuestran que algunos quieren seguir viviendo muchos años más contando mentiras", ha argumentado.

Serrano ha reconocido que le desconcierta que el PSOE diga en su nota que ha tenido resultados "más que razonables" y ha preguntado que expliquen cómo han evaluado su gestión en la Diputación, "porque he visto mucho de las acciones de los últimos tiempos dedicadas a amiguismo y a la propaganda electoral y apesebrar votos, que a lo que es el desarrollo de la provincia", ha señalado.

Además ha señalado que la oposición política socialista refleja más lo que quieren tapar y que su portavoz Luis Rey se ha quedado como "la Charito en los titerés" en el PSOE y no pinta mucho ya ni en el Ayuntamiento ni en la Diputación.

Por último ha aconsejado al PSOE que realicen una oposición constructiva en lugar de recurrir a la crítica continua.

"Me gustaría que salieran denunciando el escrache que realizaron cuando llegamos a la Diputación. El día que asuman el duelo seríamos mucho más constructivos", ha sentenciado.