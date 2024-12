Serrano confirma ejecución de proyectos europeos tras alarma socialista

Miércoles, 04 Diciembre 2024 10:44

El presidente de la Diputación provincial, Benito Serrano, ha confirmado este miércoles que los proyectos con fondos europeos tienen garantizada su ejecución, rechazando la alarma del PSOE.

El diputado socialista Carlos Llorente aseguró ayer que el Gobierno de España tendrá que salvar a la Diputación concediendo una prórroga para que no se pierda el Soria con Vida y que un informe técnico alerta que la construcción del edificio de Maderaula corre el riesgo de no justificarse a tiempo.

Serrano ha señalado que los socialistas, en lugar de irse a Sevilla para apoyar una financiación diferenciada para otros territorios, lo que tenían que haber hecho es preguntar sobre la ejecución actualizada de los diferentes proyectos.

Ha ironizado con que hay que felicitarles al PSOE por reconocer que la Diputación ha conseguido fondos europeos, lo que negaban hasta hace unos días, pero ahora lo que denuncian es que se puedan perder.

Serrano ha señalado que la mayoría de ellos, en concurrencia competitiva, han sumado casi 20 millones.

“Llorente ha pedido la ejecución del presupuesto y se fue a dar una rueda de prensa, sin pedir explicaciones donde se las podían haber dado”, ha lamentado.

La ejecución que transmiten los técnicos es muy elevada y muy alejada de los porcentajes ofrecidos por Llorente, ha apuntado Serrano.

“Es abismal la diferencia. Nos habla del Maderaula. Conmigo no ha hablado nunca; nunca me ha pedido un dato. En Maderaula, habla del riesgo de no llegar a tiempo a hacer el edificio. En un pleno, hace dos meses, se les ocurrió la idea de proponerlos una parcela en Soria, que no habían mirado el PGOU, porque no caben edificios de 30 metros de altura. Y al día siguiente, nos ofrecieron Valcorba. No hay riesgo de perder el proyecto de Maderaula. Y lo único es perder la confianza en que el PSOE aporte algún día para construir algo”, ha señalado