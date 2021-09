Serrano asegura que no se cerrarán consultorios

Martes, 14 Septiembre 2021 08:23

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha resaltado que la reunión mantenida en la Consejería de Sanidad para abordar los problemas de la Atención Primaria ha sido "muy constructiva" y en ella se ha dejado claro que no se cerrará ningún centro médico de la Comunidad.

El presidente de la Diputación de Soria se ha desplazado este lunes a Valladolid para asistir a la reunión convocada por la Consejería de Sanidad, para que su titular Verónica Casado, explicase las medidas para Atención Primaria.

"La reunión ha sido muy constructiva; en ella se ha dejado muy claro que no se va a cerrar ningún centro médico de la Comunidad", ha resaltado.

Serrano ha señalado que en esta reunión también se ha transmitido a los presidentes de las Diputaciones de la región la situación sanitaria en cuanto a médicos y centros sanitarios en la Comunidad y "la necesidad de realizar una reordenación en el sistema".

"En los datos que nos han dado, en Soria seguirán abiertos los 345 consultorios, en los 183 municipios. Además, en Castilla y León seguirá teniendo la media que tiene actualmente de un médico por cada 900 personas, cuando la media nacional es de uno por cada 1.315. En el área rural seguiremos con un médico por cada 602 personas", ha apuntado.

Serrano ha asegurado que la consejera de Sanidad ha explicado que la Comunidad tiene un problema, que a día de hoy no es de "déficit de profesionales" pero sí lo será a largo plazo si no se toman medidas, y que tampoco el problema está en las retribuciones aunque sí que es necesario reorganizar los recursos disponibles.

"Se nos ha pedido ayuda a todas las diputaciones y todos hemos expresado la necesidad de ayudarnos mutuamente. Y en los próximos días, se van a celebrar reuniones provinciales entre los gerentes de Atención Primaria, los delegados de la Junta y las diputaciones", ha avanzado.

Serrano ha asegurado que la Diputación de Soria ha trasladado la necesidad de atender a todas las personas que viven en los pueblos y que se tengan en cuenta los problemas de conectividad y de envejecimiento para seguir manteniendo los centros médicos abiertos y operativos.

"Cualquier reforma tiene que ir acompañada de consenso de los vecinos, ayuntamientos y diputaciones. Es la premisa que marcaremos desde la Diputación de Soria para que este acuerdo tenga el mayor refrendo posible", ha resaltado.

Serrano ha asegurado que la Consejería de Sanidad ha instado a todos a no hacer de la sanidad un arma arrojadiza y todos contribuyen en el beneficio de tener un mejor sistema sanitario.