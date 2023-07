Pastor traslada reivindicaciones del campo a la Junta

Miércoles, 19 Julio 2023 15:51

La presidenta de ASAJA Soria, Ana Pastor, ha mantenido esta mañana un encuentro con la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, para hacerle llegar personalmente las inquietudes y reivindicaciones más importantes y a la vez urgentes del campo provincial.

Esta reunión se enmarcaba dentro de la ronda de presentación institucional de la recién llegada a la presidencia de ASAJA Soria.

De la misma forma que ha sucedido estos días anteriores con el consejero de Agricultura y con el subdelegado del Gobierno, ASAJA ha aprovechado el encuentro de hoy para dar voz al campo provincial en sus principales reivindicaciones y en la petición de soluciones a determinados problemas.

La relación con esta Administración es especial porque dadas las competencias que tiene es con quien más tratan los ganaderos y agricultores, en lo que tiene que ver con resoluciones, solicitudes de ayudas, alegaciones, medio ambiente…

En este sentido, y en primer lugar, Pastor ha transmitido la preocupación por los controles PAC en un año raro, con la monitorización. También se ha pedido flexibilidad y agilidad para que los adelantos y los pagos lleguen a tiempo.

Por otro lado, lamentablemente, no se ha ofrecido ninguna solución fitosanitaria excepcional que esté respaldada legalmente para poder realizar escarda química y facilitar así la difícil siega de este año con algún tipo de producto.

Cualquier solución requiere de unos plazos que no van a ser operativos y los productos que se venían planteando no cuentan, según ha contestado el Ministerio de Agricultura a la Delegación Territorial, con el registro correcto para usarlo en cereales en periodo de madurez.

Sea como fuere, ASAJA Soria ha insistido en buscar una solución y cree que los pasos para ello hay que seguir dándolos porque aun cuando si este año no llega a tiempo esa solución al menos se pueda aprovechar para campañas venideras si se repite la situación.

A continuación, Ana Pastor trasladó a Yolanda de Gregorio otra batería de asuntos cruciales para el futuro agroganadero de la provincia: infraestructuras, fiscalidad, seguros agrarios, agua, caza, campaña de cosecha, energías renovables- especialmente fotovoltaicas-, concentraciones parcelarias, etc

También se han abordado otros aspectos importantes, como el saneamiento ganadero, donde se ha incidido en la esperanza de que, si se consigue el cero este año, para 2024 se consiga la declaración de zona indemne de tuberculosis bovina en la provincia, lo que sería una buena noticia para la ganadería de Soria.

Por último -y como van confirmando los primeros datos oficiales de cosecha, Soria es la segunda provincia de Castilla y León más afectada por sequía-, ASAJA ha pedido que se envíen al Ministerio los informes oportunos o que se insista en la corrección de ese proyecto de Orden, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y en respuesta a la sequía, que todavía no es oficial y en el que Soria está encuadrada en zona de afectación media y no máxima, con lo que ello supone en el montante de ayudas, que se quedaría en la mitad si no se enmienda.

Aunque la inmensa mayoría de la reunión ha tenido como protagonista a las reivindicaciones, la presidenta de ASAJA Soria no ha dejado pasar la oportunidad para agradecer el esfuerzo realizado por el Servicio Territorial de Agricultura en lo que respecta al registro de maquinaria, trabajando incluso por las tardes en plenas fiesta de San Juan con el fin de que los certificados llegaran a su tiempo a los agricultores que habían solicitado ayudas en el Plan Renove.