Lucas pone su bagaje político para tercer procurador

Viernes, 07 Enero 2022 13:17

La consejera de Educación, Rocío Lucas, que encabezará la candidatura del PP de Soria en las elecciones regionales del 13 de febrero, ha puesto en valor su bagaje político para volver a conseguir los tres procuradores por Soria, un objetivo que pone en cuestión la presentación de la candidatura de Soria ¡Ya!



Lucas, que ha agradecido el apoyo del partido en todos sus niveles para encabezar una candidatura del PP para "dar voz" y ser la representación de los sorianos, ha subrayado que es la primera vez que forma parte de una lista electoral, lo que es "una gran satisfacción, un orgullo y un honor".

Además ha recordado que le ha tocado defender la educación en situaciones complicadas durante la pandemia, en una tarea que ha resultado compleja, "por querer que los niños fueran a clase y que se protegiera la educación y nos hemos dejado la piel para lograrlo".

Lucas ha apuntado que otras provincias de la región están demandando un plan especial como el de Soria y los cien proyectos contemplados serán materializados, "porque no vamos de promesas, de sloganes o anuncios, sino de realidades".

La cabeza de lista de la candidatura del PP por Soria, que ha destacado que su formación es la que mejor defiende los intereses del medio rural, ha resaltado que son conscientes que Soria no ha tenido en ocasiones el trato que se merece, por lo que se ha comprometido a trabajar para mejorarlo.

Además ha recordado que en los dos años de legislatura el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha aprobado un nuevo Plan Soria, "que es una referencia y único en Castilla y León" y que contempla un presupuesto de 155 millones hasta 2027, a lo que hay que sumar otros 70 millones en inversión en infraestructura sanitaria.

Lucas ha señalado que Soria disfruta de uno de los mejores sistemas educativos no sólo de la región sino de los países de la OCDE, una fortaleza en la que la Junta seguirá apostando con el PP en el Gobierno.

"Es una candidatura que suma, que multiplica; no somos los que vienen a restar o a dividir", ha apuntado.

En cuanto a que la presentación de la plataforma Soria ¡Ya! a las elecciones autonómicas puedan convertir el objetivo del PP del tercer procurador en una quimera, Lucas ha señalado que su objetivo es ir a por los tres procuradores, que ya han tenido en otras ocasiones.

"Nuestro proyecto se preocupa de los problemas de los sorianos. Damos soluciones y aportamos mejoras. Y espero que en la campaña se vea claro la propuesta que hacemos", ha asegurado.

Lucas ha emplazado a la campaña electoral para explicar más actuaciones previstas en Soria por la candidatura regional de Mañueco.

El presidente provincial del PP de Soria, Benito Serrano, ha subrayado en la presentación que es una "candidatura muy potente", al conocer sus integrantes las necesidades de la provincia en sus diferentes comarcas.

Serrano ha defendido el valor político de Jesús Ángel Peregrina, tercero en la candidatura regional del PP, tras lo que ha calificado como ataques recibidos desde algún medio, por no entender "el escarnio" cometido.

En este sentido ha apuntado que Peregrina tuvo un problema grave de salud, por lo que no ha podido acudir este viernes a la presentación de candidaturas, al estar en un reconocimiento médico.

"Jesús Peregrina goza de todo el apoyo de este partido y de esta dirección. Simplemente la candidatura es la que es. Y no creo que nadie tenga que buscar ninguna otra justificación. No hay que buscarle tres pies al gato. He leído en algún medio de comunicación que a Peregrina se le degrada y aquí no se degrada a nadie. La total confianza de la dirección del partido. Ojalá tuviéramos muchos Jesús Peregrinas que ganan sistemáticamente elecciones en sus pueblos", ha recalcado.