Latorre explica objetivos de Pacto contra violencia de género

Martes, 23 Febrero 2021 09:43

El subdelegadado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, acompañado por el jefe de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, David Sánchez, ha presentado en la tarde de ayer en Soria una charla por videoconferencia destinada a los ayuntamientos de la provincia con el fin de explicar a los representantes municipales lo que es el Pacto de Estado contra la violencia de género.

El subdelegado comenzó señalando a la treintena de municipios que se sumaron a la charla que este año se ha aumentado considerablemente la consignación destinada a los ayuntamientos.

Si en 2018, que fue el año en el que el Gobierno de España activó el Pacto de Estado con dotación presupuestaria para ponerlo en marcha, llegaron a los municipios sorianos 158.000 euros (una cantidad similar a la que se transfirió en 2019), en el último ejercicio, el de 2020, los 183 ayuntamientos de la provincia han recibido 215.000 euros.

“En total”, dijo Latorre, “unos 530.000 euros para desarrollar actividades que sensibilicen a la población de nuestros municipios de que estamos frente a un problema de primera magnitud contra el que todos y todas debemos luchar”.

El pasado año se actualizó la cuantía mínima que se transfirió a las entidades locales, con un incremento del 45%. Se pasó de 689 euros por municipio a 1.000 euros, más 0,18 euros por habitante. Además, se introdujo un nuevo criterio de reparto, el relativo a los municipios en los que estén empadronadas víctimas usuarias del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia de género (ATENPRO).

Una vez calculada la distribución en función del número de municipios y de su población, el remanente se distribuirá proporcionalmente entre los municipios incorporados al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Genero (Sistema Viogen), del Ministerio del Interior, así como entre los municipios en los que estén empadronadas victimas usuarias del Servicio ATENPRO, del Ministerio de Igualdad.

En este sentido, el subdelegado recordó que todos los municipios con Policía Local de Soria se han adherido ya al sistema Viogen. Son Soria, Almazán, El Burgo de Osma y Ágreda. Actualmente hay 122 órdenes de protección de víctimas de violencia de género vigentes en la provincia de Soria.

El jefe de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer ofreció su coordinación, a través de una mesa de trabajo virtual, sobre todo a los municipios que no tengan las ideas demasiado claras acerca de lo que hacer o que no hayan recibido una cantidad de dinero que consideren suficiente. Algunos no han recibido la totalidad de la aportación del Estado por no haber justificado en el plazo marcado las actuaciones con cargo a la cuantía recibida el año anterior. Se ha detraído la aportación no justificada. De esta manera, a través de una mesa de trabajo que sirva como elemento coordinador, según señaló David Sánchez, se pueden diseñar acciones conjuntas de varios municipios.

A la hora de elaborar las ideas que fue desgranando ha tenido en cuenta las aportaciones de todas las unidades sobre Violencia contra la Mujer de España así como las que ofreció la asociación soriana Antígona en una reciente reunión mantenida con sus representantes.

A toda la ciudadania

Las actuaciones concretas de las que se habló en la charla van dirigidas a mujeres víctimas, a personal de los ayuntamientos, padres y madres, profesores y profesoras, adolescentes, niños y niñas, mujeres y hombres mayores, empleados y empleadas de ocio festivo o policías locales, entre otros.

En cuanto a las que se dirigen a las víctimas, en cumplimiento de los diez ejes del Pacto de Estado, David Sánchez ha señalado que deberían incidir en programas de intervención psicosocial para víctimas en los ayuntamientos, reforzar los servicios municipales de atención, refuerzo de la policía local, refuerzo del asesoramiento jurídico o apoyo educativo, cualquier acción dirigida a la prevención de la violencia de género o promoción del 016 y del 012 mujer.

Ofreció también ideas para realizar acciones de sensibilización, como murales, cuentacuentos, videofórum, teatro, exposiciones o concursos de relatos, audiorelatos, canciones, cortometrajes con el móvil… Y otras iniciativas para realizar acciones formativas para la igualdad en distintos niveles, evitar el ciberacoso, combatir la vulnerabilidad de las mujeres mayores en el ámbito rural o coeducación para monitores de tiempo libre.

Estas acciones se pueden llevar a cabo desde el pasado 1 de julio de 2020 y hasta el 30 de junio de 2021. La fecha límite para presentar las preceptivas justificaciones documentales es el 30 de septiembre de 2021. Las acciones que se realicen a partir del 30 de junio se podrán imputar a los fondos del siguiente año.