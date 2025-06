Las Cortes regionales exigirán a la Junta cobertura 4G y 5G en todas las carreteras autonómicas

Miércoles, 04 Junio 2025 12:42

La Comisión de Movilidad y Transformación Digital de las Cortes de Castilla y León ha aprobado hoy la proposición no de ley de Soria ¡Ya! para garantizar la cobertura de telefonía móvil 4G o 5G en todas las carreteras de titularidad de la Junta, con especial atención a las zonas con mayores deficiencias de conectividad, como la provincia de Soria.

La iniciativa ha contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, salvo el Partido Popular, que ha votado en contra.

Durante la defensa de la proposición, el procurador de Soria ¡Ya!, Juan Antonio Palomar, ha denunciado los graves problemas de cobertura que afectan a numerosas vías autonómicas en la provincia de Soria, especialmente en zonas como Tierras Altas, Pinares, la comarca del Moncayo o la mitad sur de la provincia.

Palomar ha hecho hincapié en la situación que está sufriendo actualmente Montenegro de Cameros, donde llevan desde el viernes sin cobertura móvil y fija, lo que obliga a sus vecinos a cruzar a La Rioja para realizar llamadas.

"No tener cobertura en muchos tramos de carretera supone no poder pedir ayuda en caso de accidente, no poder llamar al 112 ni a una grúa, ni siquiera avisar a un familiar2, ha advertido Palomar.

La iniciativa aprobada insta a la Junta de Castilla y León a realizar un diagnóstico completo de las carreteras de su titularidad que carecen de cobertura móvil adecuada, y a elaborar un plan de actuación urgente para garantizar la conexión 4G o 5G en todos los tramos, priorizando los que discurren por territorios con menor población y mayores dificultades tecnológicas.

También se exige que dicho plan cuente con dotación presupuestaria propia y se ejecute en colaboración con el Gobierno de España, operadores y entidades locales.

Dentro del afán de Soria ¡Ya! de alcanzar consensos que sumen, el procurador soriano ha aceptado añadir al texto definitivo dos enmiendas del grupo parlamentario VOX en las que se ha propuesto que el Gobierno de España incorpore el Plan de Cobertura de la Red Regional de Castilla y León a los Presupuestos Generales del Estado de 2026, asegurando partidas para desplegar el 5G en carreteras locales, así como revisar la Estrategia Nacional 5G para priorizar la cobertura en zonas rurales y establecer objetivos mínimos en territorios despoblados.

Estas dos enmiendas, sin embargo, sí han contado con el apoyo del Partido Popular, mientras que el PSOE ha votado en contra.

"Una vez más comprobamos cómo PP y PSOE votan de forma partidista y no pensando en los intereses y necesidades de los ciudadanos", han denunciado desde el movimiento ciudadano.

Desde Soria ¡Ya! se ha valorado positivamente la aprobación de su iniciativa, que responde a una reivindicación largamente planteada por los vecinos de la provincia y otros muchos lugares de Castilla y León.

"Es incomprensible que en pleno 2025 haya personas que no puedan llamar desde su coche cuando circulan por una carretera autonómica. No hablamos solo de comodidad: hablamos de seguridad, de igualdad de oportunidades, y de dignidad para quienes viven en el medio rural", han señalado desde la plataforma.

El movimiento ciudadano ha lamentado, no obstante, el voto en contra del Partido Popular, que una vez más ha dado la espalda a una demanda justa y necesaria para Soria, y que afecta a infraestructuras de la Junta.

"El PP no puede seguir vendiendo promesas de digitalización mientras se opone a medidas concretas para garantizar algo tan básico como la cobertura móvil en las carreteras de nuestra tierra. Resulta incongruente que apoye iniciativas similares en Aragón y haga lo contrario aquí. Que Mañueco haga promesas sobre conectividad, pero hoy se excusen en que es una competencia del Estado para votar en contra y no asumir su parte de responsabilidad", han concluido desde Soria ¡YA!.