Jornada para analizar la vivienda rural

Lunes, 12 Septiembre 2022 10:20

La asociación Tierras Sorianas del Cid organiza una jornada para analizar la vivienda rural, a la que califica como una palanca decisiva para la repoblación

En esta jornada, que se celebrará el 16 de septiembres, se presentará el Informe-Estudio “La vivienda en el medio rural. Estudio de caso en un espacio rural con muy baja densidad de población. Análisis de la situación en el ámbito de trabajo de la Asociación Tierras Sorianas del Cid y propuestas de actuación” que se ha redactado con la financiación del Proyecto de Cooperación LEADER “Desafío SSPA 2021: Cuenca, Soria y Teruel ante el desafío demográfico y la despoblación” y en el que han participado los Grupos de Acción Local y las organizaciones empresariales de las tres provincias.

El Proyecto LEADER cuenta con financiación del Fondo Europeo FEADER, de las Comunidades Autónomas a las que pertenecemos los Grupos de Acción Local de las tres provincias, en nuestro caso a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El Informe ha sido elaborado por un equipo de profesionales coordinado por las Arquitectas Paz Martín y Rosario Alcantarilla, y en él han participado también un nutrido grupo de actores locales, Ayuntamientos, empresas de construcción, arquitectos, inmobiliarias, técnicos y profesionales, etc. que trabajan en el territorio y que han aportado su visión y su conocimiento de la realidad y, también, propuestas concretas para mejorarla.

La vivienda se ha revelado como una de las piezas clave para avanzar y mejorar la realidad del medio rural, pudiendo actuar además de palanca para la repoblación, el desarrollo económico y el empleo de nuestros pueblos.

Sin vivienda es imposible pensar en fijar o atraer población. Es cierto que la realidad es compleja y cambiante pero nos parece que estamos en un momento muy importante, en el que confluyen muchos elementos que tenemos que ser capaces de aprovechar, la nueva mirada que la pandemia ha devuelto al medio rural, la incorporación de lo rural al debate público y político, los nuevos fondos europeos de recuperación, la convicción de que no va a pasar nada si no somos nosotros mismos los que provoquemos este cambio, etc.

La crisis generada por la COVID 19 ha cambiado la mirada de muchas personas sobre el medio rural, que se ha reivindicado como un espacio más amable para vivir y que ofrece nuevas oportunidades teniendo en cuenta las posibilidades que ha abierto el teletrabajo y la formación a distancia. Pero para que algunas personas decidan dar el salto necesitamos facilitar el acceso a la vivienda, porque la ausencia de un verdadero mercado de vivienda y las dificultades de acceso a la misma son, en muchos casos, un freno a la recuperación demográfica de nuestros pueblos.

la jornada contará con la presencia de Francisco Boya Alós, Secretario General para el Reto Demográfico del MITECO, que va a abrir la jornada, y de los responsables de vivienda y reto demográfico de la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Aragón y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Jornada

LA VIVIENDA RURAL La palanca decisiva para la repoblación

Fecha 16/09/2022 (viernes)

Hora 12:00 horas

Lugar San Esteban de Gormaz. Galería porticada de la Iglesia Románica del Rivero

Programa

12:00 h. Apertura del acto

Francisco Boya Alós, Secretario General para el Reto Demográfico del MITECO

12:15 h. Presentación del Informe “La vivienda en el medio rural. La palanca de la repoblación”

María Luisa Aguilera Sastre, Presidenta de Tierras del Cid

José Edo Gargallo, Presidente de AGUJAMA

Paz Martín Rodríguez y Rosario Alcantarilla Ramos, Arquitectas responsables del Informe

12:45 h. Políticas para la vivienda rural por parte de las Administraciones Regionales

María Pardo Álvarez, Directora General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Castilla y León

Verónica Villagrasa Dolsa, Directora General de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón

Jesús Alique López, Comisionado para el Reto Demográfico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

13:15 h. Presentación de proyectos piloto en el territorio

Javier Martín Olmos, Gerente de Tierras del Cid

Pablo Alonso Talón, Geógrafo y colaborador del Informe

13:30 h. Debate abierto/turno de preguntas

José A. Herce San Miguel, Economista y colaborador del Informe

14:00 h. Vino aperitivo en el Lagar de San Miguel

La Jornada se va a celebrar en un espacio singular, la galería porticada de la Iglesia Románica de Nuestra Señora del Rivero, desde donde queremos abordar uno de los temas cruciales para el futuro de nuestro medio rural.

La Jornada se va a poder seguir online a través del canal de YouTube de Tierras del Cid en el enlace que se colgará oportunamente en la página de internet de la Asociación.

Las inscripciones hasta completar el aforo de la galería porticada se pueden realizar el siguiente enlace.

Javier Martín Olmos