El PSOE presenta 71 enmiendas en Soria para cuentas regionales 2024

Viernes, 22 Marzo 2024 11:13

El PSOE ha presentado 71 enmiendas por casi 20 millones de euros para mejorara unos presupuestos regionales de 2024 “repletos de olvidos y retrasos”., Las enmiendas socialistas para Soria suponen apenas 2, 1,3 por ciento de todas las presentadas en la Comunidad.

La procuradora socialista, Judith Villar, ha calificado este viernes de inútiles las cuentas autonómicas y espera que el periodo de enmiendas permita paliar algunas de las carencias recordando compromisos como “los centros de salud, las unidades de soporte vital, la unidad de ictus y las necesarias mejoras del Hospital Virgen del Mirón, entre otros”.

Villar ha considerado que los presupuestos de la Junta no solventan ninguno de los problemas de la provincia y que es necesaria su revisión incluyendo las demandas repetidas año tras año.

Por ello, el PSOE ha registrado 71 enmiendas específicas para Soria por una cuantía de 19,5 millones de euros.

“Los presupuestos de Mañueco con la ultraderecha son inútiles y no resuelven ninguno de los problemas endémicos de Castilla León y mucho menos de la provincia de Soria. Abandonan a Soria, pues no se ejecuta lo presupuestado y año tras año nos encontramos con lo mismo. Además, en esta ocasión han desaprovechado la llegada récord de fondos por parte del Gobierno de España a nuestra comunidad, negando oportunidades a los sorianos, pues no generan empleo, no ayudan al municipalismo y tampoco apoyan a las pymes ni a las empresas”, ha señalado la representante del PSOE.

El PSOE de Castilla y León ha registrado 1.148 enmiendas por un importe de 1.500 millones de euros.

Específicamente para la provincia son 71 enmiendas que ascienden a 19 millones y medio.

Por consejerías, en Economía y Hacienda se priorizan los polígonos industriales de la provincia y los parques de Bomberos.

“Entre las prioridades obviamente está la Sanidad, especialmente frágil en la provincia. Nuestras enmiendas van destinadas a los Centros de Salud Soria Norte, el Centro de Salud de Almazán, el de San Leonardo de Yagüe y el Centro de Salud del Burgo de Osma. Y no queremos olvidarnos de la unidad de ictus ni de la renovación del Hospital Virgen del Mirón ni de las unidades de soporte vital básico”, ha repasado.

Las infraestructuras es otro de los puntos que recogen las enmiendas con actuaciones como la variante de Yanguas, el convenio con Renfe y la instalación de la línea de autobús Soria-Segovia.

En Educación, Villar ha señalado que “apostamos por ampliar las partidas en los centros educativos de nuestra provincia. La escuela de idiomas y la ampliación del transporte para los alumnos de FP y bachillerato son nuestras prioridades”.

En la consejería de Familia es imprescindible que la Junta de Castilla y León concierte plazas en la provincia para las personas mayores sin olvidar la residencia de mayores de Covaleda, de San Esteban de Gormaz o de Ágreda. Y por supuesto es prioritario la creación de un centro especializado para enfermos de parálisis cerebral.

En Cultura, Turismo y Deportes “hemos incluido enmiendas para el Centro de Interpretación de las Icnitas de Villar del Río, el Puente Medieval de Almazán o el Desarrollo e Investigación en nuestros yacimientos. Con nuestras 71 enmiendas, por un importe de 19.400.000 euros, nos preocupamos por Soria, porque nuestro proyecto es Castilla y León y Soria, para Soria y por Soria