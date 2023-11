El PSOE de Soria aplaude a Sánchez

Domingo, 26 Noviembre 2023 17:04

Una representación del PSOE soriano ha asistido este domingo al recinto ferial del IFEMA, en Madrid, al acto convocado por el partido para agradecer a la militancia socialista su apoyo al acuerdo de investidura, que incluye la amnistía con los partidos independistas.

La delegación socialista soriana ha estado encabezada por su secretario general provincial, Luis Rey, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, y el senador Javier Antón.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado en su discurso que, con la futura ley de amnistía habrá un país “más cohesionado, con más convivencia y más unido que nunca” del que se beneficiarán hasta quienes critican a ley.

Sánchez ha estimado que PP y Vox claman para que España se defienda de un riesgo que no existe porque no se va a romper, sino que, en unos años, será un país más cohesionado, con más convivencia y más unido que nunca.

Una encendida ovación ha recibido también al número tres del PSOE y responsable de la negociación directa con Carles Puigdemont, el secretario de Organización, Santos Cerdán, pero nada comparado con el entusiasmo desatado cuando ha sido presentado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En su intervención, Sánchez ha subrayado que cuando el líder de Vox, Santiago Abascal, habla de un Gobierno golpista, el PP, en vez de desmarcarse, dice que España va camino de una dictadura; si Abascal dice que soy un psicópata, el PP que sufro una enfermedad mental, una actitud que demuestra, a su juicio, que Vox insulta y el PP, lejos de condenar, dobla la apuesta.

A este ruido de la oposición, los socialistas, según ha asegurado Sánchez, van a responder con trabajo, calma y serenidad, y a los insultos con sentido del humor, ha dicho el presidente del Gobierno, quien ha propuesto el lema Keep calm and carry on utilizado por el Gobierno británico en 1939 para animar a la población antes de la II Guerra Mundial, como estrategia de la legislatura.

“Ante todo mucha calma y seguir hacia adelante porque vamos a seguir adelante le pese a quien le pese”, ha dicho.

Sánchez ha hecho hincapié en que, pese a las críticas y al alarmismo de la oposición, España es un país abierto y tolerante; feminista y ecologista; amante de la paz y la justicia social en el que no van a prosperar ni Trump, ni Bolsonaro, ni Milei, ni Feijóo ni Abascal; cuatro años más de avances sociales de un gobierno progresista.

El acto, que ha servido al presidente para enumerar los grandes proyectos sociales y económicos de la legislatura, estaba convocado para agradecer a los militantes su apoyo y su trabajo y para expresar la solidaridad del partido y el Gobierno con las agrupaciones socialistas y Casas del Pueblo que están siendo acosadas por la oposición.