Diputación apela a conciencia personal para vencer al virus

Lunes, 16 Noviembre 2020 14:06

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha apelado a la concienciación personal para cumplir "a rajatabla" las normas sanitarias y vencer la pandemia del coronavirus COVID 19, ante el incremento de la incidencia que se viene registrando en la provincia en el seguimiento epidemiológico.



Serrano, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa celebrada este lunes tras la celebración de la junta de gobierno de la Diputación, ha resaltado que se puede cerrar la hostelería o recluirse la población en sus casas pero si no hay responsabilidad personal de cumplir las normas, será muy complicado vencer a la pandemia.

"De eso tenemos que estar concienciados todos. Estos días hemos dado la opción para que la gente pueda ir a comprar un café y resulta que ves a cinco o seis tomándoselo en la barra y la culpa no la tiene el hostelero", ha resaltado.

Serrano ha señalado que lo mismo sucede en otros sectores y en el fondo lo que hace falta es mayor responsabilidad personal para seguir las normas a rajatabla.

"Si lo hiciéramos estaríamos en disposición de por lo menos no tener estos números tan calamitosos que a día de hoy tenemos. Mientras nos lo tomemos de forma relajada, tendremos un problema cerremos o no cerremos la hostelería, confinemos o no confinemos, tengamos o no toque de queda", ha argumentado.

Además ha señalado que muy pocos sistemas sanitarios aguantan esta pandemia, como se está viendo en todas las comunidades autónomas, "gobierne quien gobierne".

"A partir de ahí, podemos cargar contra uno o contra otro, aprovechar la política y muchas cuestiones. En el caso de la Junta, oí ayer al alcalde de Burgos que estaban sacando enfermos a otras provincias y cuando ocurrió en la provincia de Soria se puso el grito en el cielo", ha declarado.

El presidente de la Diputación se ha remitido a lo que han declarado los castellano-leoneses en la encuesta publicada recientemente sobre la gestión de la pandemia por parte de la Junta.

"Hay cosas mejorables, me imagino como en todos los sitios pero hay que lidiar con una situación muy complicada. Intentar sacar rédito político como vengo denunciando en algunas actuaciones, me parece mal, pero allá cada uno con su conciencia", ha apuntado