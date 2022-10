TRIBUNA / Un parque natural

Viernes, 07 Octubre 2022 07:35

Ángel Coronado incide en este artículo de opinión en las contradicciones que se incurren a la hora de tramitar al Moncayo soriano como parque natural, cuando hay un buen número de episodios que se alejan de esta declaración.

¿Natural? El PORN bien hubiese merecido otro nombre. Otro cualquiera. Habría podido llamarse, por ejemplo, P0RNAT, pero no. A saber Dios porqué, y habiendo podido evitar ese nombre casi porno, el PORN ya está funcionando de forma pública y manifiesta. A pesar de todo, deseamos para el PORN una trayectoria llena de acierto y ventura, sin reserva de ninguna clase. Un buen Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de donde fuere, un PORNAT como es debido, bien lo merece, pero ninguno con ese nombre, ninguno. Un castigo de por vida sobre la pura inocencia. Aparte de lo cual, que no es poco, lo único que, temerosos de algún tipo de contratiempo, apuntamos eso del nombre que, con todos los respetos, cualquiera hubiese podido evitar.

Y ahora vamos a lo concreto. Lo veo confuso. Estamos hablando del territorio, pero no de una sola clase de territorio sino de muchas, y por si fuera poco, desde diferentes puntos de vista. Es como si en una clase, y ante el universo de los alumnos, varios profesores, cada uno con su puntero y en su pizarra, explicasen al mismo tiempo historia, ciencias naturales, física y química, matemáticas, gimnasia y canto. Es como si en una provincia, estamos en Soria, nos explicasen a los pocos sorianos que quedamos, lo que se debe, lo que se quiere, lo que se puede hacer administrativa, cultural, legal, científica y naturalmente, pero naturalmente con respecto a la propia naturaleza y además con respecto a la otra, a la naturaleza de cada cual, a la que, para disimular, llamamos la del medio sostenible y resiliente, a la que venimos dando patadas, codazos y puntapiés, negacionistas o no, de izquierdas o de derechas, que de seguir así, nos quedamos sin la otra, sin agua siendo nosotros agua. O como en una orquesta en la que cada cual cantase o tocase lo que le diera la gana, la gana.

Estoy en esa clase y atiendo con la oreja derecha al profesor de ciencias de la naturaleza que me habla de la “Saxifraga moncayensis”, joya botánica de nuestro Moncayo. Con la izquierda oigo al Señor Rey que dijo en 2017 lo de las obsoletas, que las normas subsidiarias provinciales de 1991 están obsoletas (El PGOU de Soria no. Ése no. Ese hiberna embalsamado, se me ocurre), que la Soria vacía de 1991 está obsoleta, entiendo. Que ahora se lleva la Soria vacía posmoderna, pienso, que las reservas subterráneas de España entran en la UCI (Público. 05/10/2022. Alejandro Tena) y que la diputación lleva distribuida agua potable y sin nitratos millones de litros (El Mirón de Soria. 23/08/2022. “Más de 2,3 millones de litros de agua distribuidos”), y que a Fuentecantos y otros le da de beber Garray. Misericordia, Señor.

Los primeros de la clase, los de Hacenderas, protestan. Se van derechos a la Dirección del Centro y elevan una protesta en toda regla. Estoy en todo con ellos. Intentan poner orden en este caos. Me parece que ven todo esto confuso. Es tal el cúmulo de despropósitos que no hay quien lo entienda. El caso es que, una por una, cada cosa que se dice en sí, suena bien. Pero, ¿es que no hay un claustro de profesores que piensen y dialoguen? El agua, la despoblación, la naturaleza natural, motor de eso, de lo natural, la naturaleza humana, motor de lo otro, de la cultura, y el agua. ¿Para que un PORN sin agua? ¿Para qué unas NUTSO posmodernas, como de plástico, y encima sin agua? ¿Para qué las ZOVU? ¿Obsoletas? ¿Están las ZOVU ( “Zonas Vulnerables” a los nitratos) obsoletas también?

Y además, siendo el caso de tropecientos pueblos, ¿qué hacemos con solo cuatro? Ágreda, Cueva de Ágreda, Beratón, y Vozmediano.

Francamente, me parece mal. Andar como de puntillas y de tiros largos, largando delicatessen como de Paco Pastel (dicho sea de paso, uno de los mejores pasteleros con que te puedas topar), alabando perfumes de lavanda y manoteando las manos sin abanico entre ¡Ahes! y ¡Ohes! de alcoba mientras en La Cueva reina el silencio, en Beratón hubo alcalde para el que nada mejor que un par de Beratones por la noche y a dormir, en Ágreda y a limpiarse la caca de otro y en Vozmediano, francamente, justo a dos metros del mayor nacedero de agua limpia, justo antes de que, recién nacida, ese caudal de vida pudiese alegrar la vida siendo eso, vida, ¡una piscifactoría!.

Francamente, y hablando pronto y seguramente mal, me parece pornográfico. Y otrosí: urge darle a Noviercas la audiencia que necesita. O mejor, la audiencia de que ya goza Noviercas desde hace tiempo no debe ocultarse ni un segundo más, y menos entre “piornales acompañados de enebros y arándanos, así como de sabina rastrera, sin olvidar multitud de comunidades adaptadas a diferentes ambientes, con especies a veces endémicas (Saxifraga moncayensis)” (El Mirón de Soria, 30/09/2022. “Reuniones informativas para El Parque Natural Sierra del Moncayo”)

Francamente, ¡Ah!, ¡Oh!, la audiencia de que ya viene gozando Noviercas, ¡Ah! ¡Oh!, se oculta entre piornales y saxifragas. Puro PORN.

Fdo: Ángel Coronado