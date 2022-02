TRIBUNA/ Distiller se defiende

Sábado, 19 Febrero 2022 08:00

Ángel Coronado reflexiona en este artículo de opinión, al hilo del juicio que sentará a Distiller en la Audiencia provincial de Soria por contaminar, en lo que queremos que sea la provincia y su desarrollo y en los comportamientos de algunos propietarios de mascotas.

A Distiller se le acusa de ensuciar el medio ambiente. ¿A ustedes les sorprende que Distiller se defienda? ¿A ustedes les sorprende que un carpintero (por poner un ejemplo) se defienda si le acusas de cepillar la madera? ¿Y si a un albañil le acusas de poner ladrillos unos encima de otros? ¿Y si le acusas a un funcionario de sentarse tras una ventanilla? ¿Y a un cura por rezar el rosario? ¿Y a Distiller por ensuciar el medio ambiente si le metes a Distiller toda la mierda que tú y que tú y que tú y que tú y que tú?

Yo que Distiller… No sé. Yo que Distiller me defendería como cualquier carpintero, albañil o cura si me acusasen de hacer lo que vengo haciendo desde hace años, que ya no sé ni lo que hago con toda la mierda que tú y que tú y que tú y que tú, y tú, y tú y solamente tuuuú, que ya me pongo a cantar en lugar de llorar. Y me defiendo como puedo.

Por cierto, que tú y que tú y que tú tienen nombres y apellidos. Porque si no los tuvieren no se defenderían porque nadie les acusaría porque nadie le acusa a nadie sin saber quién es, que no hace falta saber si Juan o Pedro. Tú eres un presidente. Tú eres un gestor. Tú eres alguien que no es un don nadie. Tú eres uno que manda, aunque mande poco, pero que mande, aunque solo mande a su mascota para que cague. El poder sobre tu mascota puede ser brutal.

Distiller, Distiller, Distiller. Tengo que leerme tu expediente fundacional. Cuando veo a una mascota cagando y cuando veo al mascotero que recoge la mierda suelo darle las gracias. Algunos me preguntan el porqué y siempre respondo lo mismo, y digo: No todos los mascoteros hacen lo mismo. Ayer pisé una sin querer. Y vuelvo a dar las gracias.

Hay mascoteros que no recogen la mierda de sus mascotas. Las quieren, pero las acusan de ser cagonas, como si los cagones no fuesen ellos, los mascoteros que no recogen la mierda de sus mascotas. Como si Distiller, yo qué sé, como si Distiller…., también Distiller…., hay que ver, que Distiller no es una mascota, y de serlo, de poner a Distiller al nivel de una mascota, bien podría Distiller aguantarse un poco y cagar en casa en lugar de ir por ahí ensuciando el medio ambiente.

Distiller se defiende. Y dice que a él le pasa como le pasa a las mascotas, que las sacan a la calle para que hagan sus necesidades fuera de casa, y es por eso precisamente que cuando veo a un mascotero recoger la mierda de su mascota le doy las gracias. Ayer pisé una.

Somos naturaleza. También nosotros somos naturaleza. Y nuestra cultura y hasta nuestro pensamiento y nuestras ideas y nuestras creencias son eso también, pura naturaleza, medio ambiente, aire, agua y unas cuantas sustancias biológicas y minerales y se acabó. Y no sigo porque por ese camino me pierdo a no ser que me salga por la tangente y me acuerde y les recuerde que por eso mismo, aunque a otra escala diferente a la nuestra, personas al fin y al cabo, las aldeas y los pueblos y las ciudades son también pura naturaleza. Y hay algunos pueblos que son como mascotas, incluso como mascoteros, y otras que no lo son pero que, repito que como a tantos les pasa y a mí también entre ellos, pisan una caca de la mascota de un mascotero desaprensivo y cochino que no recoge la mierda de su mascota. Que nadie se ofenda. Incluso ese mascotero cochino puede ser una excelente persona que, entre otras muchísimas excelencias, cuide y alimente extraordinariamente bien a su mascota. Ólvega representa la mascota que hace de vientre en Ágreda, o mejor dicho, en la depuradora de Ágreda. Ólvega mascota padece diarrea. Entre la propia Ólvega y la depuradora de Ágreda se va espurreando mierda porque la tubería emisora tiene fugas. Algo llega a la depuradora, sin embargo. La acequia a la que sigue el arroyito del Val y el propio arroyito hasta llegar a la depuradora presentan un saludable aspecto que así lo demuestra. Pero amigo, a partir de allí no digo nada porque todo está dicho.

Tengo que leerme tu expediente fundacional. Leo en este medio que Distiller se defiende y por eso escribo esto. Y sigo leyendo que ni el Ayuntamiento de Ólvega, la Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero, hacen otra cosa que lavarse las manos, cosa que no me choca tampoco, dado el turbio y sucio asunto del que se trata, pero que me choca también dado que Ólvega carece de agua, la Junta yo qué sé, y a la Confederación Hidrográfica del Duero parce ser que le sobra. El otro día vi una mascota metida en un carrito de bebé con su bozal y unas gafas de sol puestas….. La mascotera llevaba otras dos mascotas a pie. Leo también en el artículo de referencia que, además de Distiller, hay otras dos. Está la de las pelotas de golf y junto a ellas los de siempre, los de Odieta, los quesos, la macro vaquería y Noviercas.

Ágreda calla. Los Fayos callan, es la omertá que siempre rodea sobre la cabeza de los que mandan.

¿Y La España vaciada?

¡Venga ya! ¡Soria ya, que ahora ya mandas! ¿La España vaciada? ¡Si la estamos llenando de mierda!

Fdo: Ángel Coronado