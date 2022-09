Ólvega programa espectáculo de cabaret

Viernes, 02 Septiembre 2022 09:15

Ólvega cierra este sábado su programación cultural de verano con la actuación de un espectáculo de cabaret.

Será a partir de las 20:00 horas en el Centro Social cuando comience "The little night", un espectáculo de Cabaret que pondrá el broche a las actuaciones veraniegas de Ólvega.

La bailarina y coreógrafa Núria Serra, directora de la compañía NS danza, propone con este espectáculo todo un homenaje al cabaret europeo y al music hall americano, recreando los ambientes de los salones tradicionales de la Francia del XIX que combinaban comedia, música, danza y teatro.

The Little Night Cabaret ofrece un amplio recorrido por los números más célebres y exitosos de los musicales europeos y norteamericanos de todos los tiempos como Cabaret, Moulin Rouge, Chicago y New York New York, todo ello enmarcado con una gran complicidad con el público.