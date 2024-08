La música de la movida madrileña sonará en Ágreda con Semilla Negra

Viernes, 23 Agosto 2024 09:27

La música de la “movida madrileña”, para muchos una de las etapas más creativas de la música española, sonará este sábado en Ágreda de la mano del tributo que realizará el grupo Semilla Negra.

Será a partir de las 22:30 horas en la plaza Mayor de la Villa de las tres culturas, donde se realizará este concierto homenaje a la movida.

Quienes acudan a la cita podrán viajar al corazón de la movida madrileña, donde la energía y la creatividad se darán la mano para transportarles a una época musical memorable.

Con Semilla Negra, la banda tributo que canaliza la esencia de aquellos años dorados, se podrá disfrutar de clásicos como “El ritmo del garaje”, de Loquillo y Los Trogloditas o “Un hombre de verdad”, de Alaska y Dinarama, entre muchos otros.

Semilla Negra nació en 2008 con la excusa de juntarse un grupo de buenos amigos y compañeros de profesión para ofrecer conciertos esporádicos entre

su círculo de amistades, y con la única intención de divertirse. Y ya superan los mil conciertos en quince años de trayectoria.

​El grupo está formado por 4 músicos: Kisko Lozano, cantante y gran comunicador con el público, madrileño y buen conocedor del pop rock español de los 80 y 90; Alberto Domínguez, bajísta y fundador de Semilla negra, ha tocado con Noel Soto, Ruby y Los Casinos, Enrique Urquijo, Inma Serrano, Huecco, etc.; Juanjo Melero. guitarras, parte activa de los 80 con su grupo Sangre Azul, grupo estrella del glamrock de la época. Guitarrísta de Tamtam Go, Sergio Dalma. Musical "Hoy no me puedo levantar" de Mecano. Albert Hammond, etc; y Cesar Valerón, batería procedente de las islas Canarias, músico con Rayden, Vega O.T., Mabü, Aqeel And Mental People etc.

Además la programación cultural de Ágreda ofrece este viernes el último concierto de la Banda Municipal de Música de Ágreda de este verano, en la plaza Mayor a las 20:15 horas, y dos pases más de ¡Agua Clara!, obra de esta temporada de las rutas teatralizadas, el sábado 24 y domingo 25 a las 19:30 horas, en el Parque de la Dehesa.