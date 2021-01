Fernández: "No queremos que Noviercas se convierta en estercolero de España"

Martes, 12 Enero 2021 14:06

El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha presentado alegaciones a las modificaciones de las normas urbanísticas de Noviercas, para evitar que este pueblo soriano se convierta en el "estercolero" de España, con la instalación de una macrovaquería con más de 20.000 cabezas.

https://www.facebook.com/254620527985893/videos/158368376048979



Fernández, que ha estado acompañado este martes en rueda de prensa por el concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Ólvega, Mario Calonge, ha acusado a la empresa promotora de la macrovaquería, Valle de Odieta, de promover unas modificaciones "a la carta" de las normas urbanísticas de Noviercas, para "que sigan poniendo una alfombra roja a la tropelía que es el proyecto".

El secretario general de Podemos ha señalado que las modificaciones realizadas en las normas urbanísticas de Noviercas no son "puntuales", por promover un cambio radical, "de arriba a abajo, adecuándolo a los intereses de la empresa".

"Lo que quiere decir es que la propia empresa sabe que con la normativa actual su proyecto no tiene cabida y lo que cambiar la legislación vigente", ha advertido.

Fernández ha reclamado a la empresa que, en lugar de presentar un documento estratégico "para salir del paso", realice una evaluación estratégica ambiental ordinaria, "clave y esencial".

En su opinión, las modificaciones aprobadas son contrarias a la normativa urbanística y medioambiental de Castilla y León y a los objetivos de la ley de urbanismo de la Comunidad.

"Desde Podemos no queremos que Noviercas se convierta en el estercolero de España", ha subrayado.

Fernández ha denunciado que el proyecto es una aberración medioambiental y social, por lo que ha instado a las administraciones a promover un desarrollo sostenible y legislar para ello.

"Es triste que PP y Ciudadanos conviertan a la Comunidad en receptáculo de proyectos de mierda que no quieren en otros sitios", ha lamentado.





Por su parte, el concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Ólvega, Mario Calonge, ha advertido que la comarca del Moncayo está dirigiendo sus políticas hacia la sostenibilidad, como la petición de declaración del parque natural, la instalación de fibra óptica y el fomento del turismo cultural.

"De igual que en Murcia no se daría permiso si se quisiese hacer una estación de esquí, porque no hay nieve, en Noviercas y el Moncayo no se puede instalar este proyecto de macrovaquería porque no hay agua", ha comparado.

Calonge ha preguntado a los ciudadanos si lo que se quiere es dejar a las futuras generaciones una comarca sin recursos naturales y convertida en un estercolero