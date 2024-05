Cuatro estrenos en Cines Lara para comenzar junio

Lunes, 27 Mayo 2024 16:13

Cines Lara incorpora cuatro estrenos en su cartelera del 31 de mayo al 6 de junio.

EL EXORCISMO DE GEORGETOWN

Anthony Miller (Russell Crowe) es un actor con problemas que empieza a desmoronarse durante el rodaje de una película de terror sobrenatural. Su distante hija (Ryan Simpkins) se pregunta si su padre ha retomado sus viejas y peligrosas adicciones del pasado o si hay algo más siniestro detrás...

Russell Crowe vuelve al cine de terror tras El exorcista del Papa y protagoniza El exorcismo de Georgetown.

Junto al veterano actor neozelandés también podemos encontrar a Ryan Simpkins (trilogía de La calle del terror), Sam Worthington (Avatar, Furia de titanes), Chloe Bailey, Adam Goldberg y David Hyde Pierce.

EL EXORCISMO DE GEORGETOWN - Tráiler oficial (youtube.com)

ARTHUR

Arthur es una película dirigida por Simon Cellan, basada en una historia real. Michael White (Mark Wahlberg) es el capitán del equipo sueco de atletismo de aventura que participa en una carrera de 700 km durante 10 días por las selvas ecuatorianas. Durante esta épica carrera de resistencia, un perro callejero se les une. Tras el momento en el que Lindnord le alimentó, el perro le siguió por el resto del recorrido, haciendo incluso los tramos más complicados del planeta. Tras finalizar la carrera, Lindnord decidió adoptar la perro, llamarlo Arthur y llevarlo con él a Suecia, creando con él un vínculo inquebrantable.

Arthur - Tráiler Oficial en Español (youtube.com)

BACK TO BLACK

Biopic sobre la cantante Amy Winehouse, a manos de la directora Sam Taylor-Johnson (Cincuenta sombras de Grey). El filme relata la turbia carrera de la artista conocida por éxitos como 'Rehab' y 'You Know I'm No Good', que murió a los 27 años por intoxicación etílica en 2011. Durante su corto periplo profesional rodujo dos álbumes: Frank y Back to Black, el último de los cuales le valió seis premios Grammy. A día de hoy es considerada una de las grandes leyendas de la música soul y R&B.

Protagonizada por Marisa Abela en el papel principal, le acompañan en el reparto Jack O'Connell, Eddie Marsan, Juliet Cowan y Lesley Manville.

BACK TO BLACK - Tráiler Oficial (Universal Studios) HD (youtube.com)

IRIS

Iris lo tiene todo: Un marido maravilloso, dos hijas perfectas, un negocio exitoso… pero nula vida sexual. ¿Cuándo fue la última vez que hizo el amor? Quizá haya llegado el momento de explorar...

La nueva comedia de Caroline Vignal, que pone en primer plano el deseo femenino interpretada por Laure Calamy en pleno apogeo tras ganar el premio César a la Mejor Actriz por Vacaciones contigo… y tu mujer, primera película en la que trabajó con esta directora. Como lo fue su antecesora, Iris se ha convertido en un fenómeno en Francia en sus primeras semanas en cartelera.

IRIS - Tráiler Oficial VE - Estreno en cines 31 de mayo (youtube.com)

PROGRAMACIÓN DEL 31 DE MAYO AL 6 DE JUNIO (2024) CINES LARA HORARIO SALA 1 AMIGOS IMAGINARIOS 18,00 Todos los públicos y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA SEGUNDO PREMIO 20,15 16 años TAROT 22,35 16 años SALA 2 BACK TO BLACK 17,45 20,15 22,35 16 años ESTRENO NACIONAL SALA 3 IRIS 18,00 20,30 12 años ESTRENO NACIONAL FURIOSA: DE LA SAGA MAD MAX 22,30 16 años SALA 4 EL REINO DEL PLANETA DE LOS SIMIOS 17,45 20,30 12 años SALA 5 FURIOSA: DE LA SAGA MAD MAX 17,45 20,30 16 años SALA 6 GARFIELD. LA PELÍCULA 18,00 Todos los públicos y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA LOS BUENOS PROFESORES 20,15 7 años CAIDA LIBRE 22,35 12 años SALA 7 EL EXORCISMO DE GEORGETOWN 18,00 20,30 22,35 pendiente de calificación ESTRENO NACIONAL SALA 8 ARTHUR 18,00 20,15 22,35 7 años ESTRENO NACIONAL