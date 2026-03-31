Apertura especial de Centro Comercial Camaretas en Semana Santa

Martes, 31 Marzo 2026 09:45

Este Jueves Santo, 2 de abril, el Centro Comercial Camaretas abrirá en su totalidad en horario de 11:00 a 21:00 horas, ofreciendo a los sorianos la oportunidad de realizar sus compras y preparar su armario y hogar de cara a la primavera: moda, decoración, tecnología y mucho más.

Además, podrán aprovechar el festivo para disfrutar de momentos de ocio en compañía de amigos y familia en Cines Lara y en la amplia oferta de restauración del centro.

Los más pequeños también serán protagonistas con un divertido taller gratuito de “Monas de Pascua”, que tendrá lugar ese mismo jueves en turnos de mañana y tarde (plazas agotadas).

Por su parte, Alcampo abrirá también el domingo 5 de abril, con el objetivo de ofrecer mayor comodidad a sus clientes y facilitar las compras durante la Semana Santa.

De este modo, los horarios especiales de apertura durante estos días serán los siguientes:

Jueves 2 de abril: apertura completa del Centro Comercial Camaretas

Viernes 3 de abril: apertura de la zona de ocio y restauración

Sábado 4 de abril: apertura completa del Centro Comercial

Domingo 5 de abril: apertura de la zona de ocio y restauración y Alcampo en su horario habitual

Como es habitual en los festivos de apertura, el servicio de bus será gratuito para ambos días, y operará desde las 10’30 horas a 21’30 horas

Con estas aperturas, el Centro Comercial Camaretas refuerza su compromiso con los sorianos, facilitando sus compras durante estas fechas y ofreciendo una experiencia completa que combina ocio, restauración y entretenimiento para toda la familia.

Bajo la gestión y comercialización de LyC Consultores, el Centro Comercial Camaretas continúa trabajando año tras año para acercar a los sorianos la mejor oferta comercial, junto con una programación de actividades, servicios e instalaciones pensadas para todos los públicos.