La última película de Carmen Maura se estrena en Cines Lara
Cines Lara adelanta esta semana los estrenos al miércoles, con motivo de las vacaciones de Semana Santa. Hasta el lunes 6 de abril estará abierto. Entre los cuatro estrenos la última película protagonizada por la actriz Carmen Maura.
SUPER MARIO GALAXY. LA PELÍCULA
Este miércoles, 1 de abril, llegará a los Lara ‘Super Mario Galaxy: La película’, nueva aventura de animación basada en el mundo de ‘Super Mario’, tras el exitazo de la primera película, dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, de la mano de Universal Pictures. Los hermanos Mario y Luigi y la princesa Peach emprenden una aventura hasta los confines del espacio y a través de la galaxia. Secuela producida, igual que la anterior, por Illumination Entertainment y Nintendo.
SUPER MARIO GALAXY LA PELÍCULA – Tráiler Final
NOCHE DE BODAS 2
Momentos después de sobrevivir a un ataque de la familia Le Domas, Grace descubre que ha alcanzado el siguiente nivel del juego, y esta vez acompañada por su hermana Faith, con quien mantiene una relación distante. Grace tiene una oportunidad para sobrevivir, mantener con vida a su hermana y reclamar el Alto Trono del Consejo que controla el mundo. Cuatro familias rivales la persiguen para hacerse con el trono, y quien gane lo gobernará todo.
De los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett (Noche de bodas, Scream VI, Abigail…) y protagonizada por Samara Weaving, Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy y Elijah Wood.
Noche de bodas 2 | Tráiler Oficial en castellano | 1 de abril solo en cines
LAPÖNIA
Después de varios años sin celebrar las fiestas juntas, Nuria (Ángela Cervantes), asentada en Laponia junto a su marido Olavi (Vebjørn Enger) y su hija, decide invitar a su hermana Mónica (Natalia Verbeke),a su marido (Julián López) y al hijo de ambos a celebrar una Navidad de ensueño en su casa de Romanievi. El plan se presenta perfecto hasta que la hija de Nuria le cuenta a su primo pequeño que ese hombre vestido de rojo y con barba blanca que supuestamente deja regalos a los niños que se han portado bien, no existe; que Papá Noel es solo un personaje que los padres se han inventado para manipular a sus hijos. La que estaba destinada a ser la más especial de las navidades, se convierte de golpe en una batalla campal entre hermanas, cuñados y primos. Una noche que sacará a relucir secretos inconfesables en medio de un debate sobre qué es más adecuado, si contar la verdad a toda costa o mantener la ilusión, aunque sea a base de mentiras.
Dirigida por David Serrano (Voy a pasármelo bien, Días de futbol…).
CALLE MÁLAGA
María Ángeles (Carmen Maura), una española de 79 años que vive sola en Tánger, en el norte de Marruecos, disfruta de su ciudad y de su día a día. Su vida da un giro cuando su hija Clara (Marta Etura) llega desde Madrid para vender el apartamento en el que siempre ha vivido. Decidida a quedarse en la ciudad que la vio crecer, hará todo lo posible para mantener su hogar y recuperar los objetos de toda una vida. Por el camino, redescubre, contra todo pronóstico, el amor y el deseo.
Dirigida por Maryam Touzani (El caftán azul).
|PROGRAMACIÓN DEL 1 AL 9 DE ABRIL (2026)
|CINES LARA
|HORARIO
|SALA 1
|ALTAS CAPACIDADES
|18,00
|16 años
|PROYECTO SALVACIÓN
|20,30
|7 años
|SALA 2
|SUPER MARIO GALAXY. LAPELÍCULA
|18,00
|20,15
|22,35
|7 años y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA
|ESTRENO NACIONAL
|SALA 3
|TORRENTE PRESIDENTE
|18,00
|20,15
|22,35
|16 años
|SALA 4
|HOPPERS
|18,00
|Todos los públicos y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA y PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
|LAPÖNIA
|20,30
|12 años
|ESTRENO NACIONAL
|PROYECTO SALVACIÓN
|22,25
|7 años
|SALA 5
|CALLE MÁLAGA
|17,45
|12 años
|ESTRENO NACIONAL
|AMARGA NAVIDAD
|20,15
|12 años
|TE VAN A MATAR
|22,35
|18 años
|SALA 6
|NOCHE DE BODAS 2
|17,45
|20,30
|22,35
|18 años
|ESTRENO NACIONAL