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La última película de Carmen Maura se estrena en Cines Lara

Cines Lara adelanta esta semana los estrenos al miércoles, con motivo de las vacaciones de Semana Santa. Hasta el lunes 6 de abril estará abierto. Entre los cuatro estrenos la última película protagonizada por la actriz Carmen Maura.

SUPER MARIO GALAXY. LA PELÍCULA

Este miércoles, 1 de abril, llegará a los Lara ‘Super Mario Galaxy: La película’, nueva aventura de animación basada en el mundo de ‘Super Mario’, tras el exitazo de la primera película, dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, de la mano de Universal Pictures. Los hermanos Mario y Luigi y la princesa Peach emprenden una aventura hasta los confines del espacio y a través de la galaxia.  Secuela producida, igual que la anterior, por Illumination Entertainment y Nintendo.

SUPER MARIO GALAXY LA PELÍCULA – Tráiler Final

NOCHE DE BODAS 2

Momentos después de sobrevivir a un ataque de la familia Le Domas, Grace descubre que ha alcanzado el siguiente nivel del juego, y esta vez acompañada por su hermana Faith, con quien mantiene una relación distante. Grace tiene una oportunidad para sobrevivir, mantener con vida a su hermana y reclamar el Alto Trono del Consejo que controla el mundo. Cuatro familias rivales la persiguen para hacerse con el trono, y quien gane lo gobernará todo.

De los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett (Noche de bodas, Scream VI, Abigail…) y protagonizada por Samara Weaving, Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy y Elijah Wood.

Noche de bodas 2 | Tráiler Oficial en castellano | 1 de abril solo en cines

LAPÖNIA

Después de varios años sin celebrar las fiestas juntas, Nuria (Ángela Cervantes), asentada en Laponia junto a su marido Olavi (Vebjørn Enger) y su hija, decide invitar a su hermana Mónica (Natalia Verbeke),a su marido (Julián López) y al hijo de ambos a celebrar una Navidad de ensueño en su casa de Romanievi. El plan se presenta perfecto hasta que la hija de Nuria le cuenta a su primo pequeño que ese hombre vestido de rojo y con barba blanca que supuestamente deja regalos a los niños que se han portado bien, no existe; que Papá Noel es solo un personaje que los padres se han inventado para manipular a sus hijos. La que estaba destinada a ser la más especial de las navidades, se convierte de golpe en una batalla campal entre hermanas, cuñados y primos. Una noche que sacará a relucir secretos inconfesables en medio de un debate sobre qué es más adecuado, si contar la verdad a toda costa o mantener la ilusión, aunque sea a base de mentiras.

Dirigida por David Serrano (Voy a pasármelo bien, Días de futbol…).

LAPÖNIA - Tráiler Oficial

CALLE MÁLAGA

María Ángeles (Carmen Maura), una española de 79 años que vive sola en Tánger, en el norte de Marruecos, disfruta de su ciudad y de su día a día. Su vida da un giro cuando su hija Clara (Marta Etura) llega desde Madrid para vender el apartamento en el que siempre ha vivido. Decidida a quedarse en la ciudad que la vio crecer, hará todo lo posible para mantener su hogar y recuperar los objetos de toda una vida. Por el camino, redescubre, contra todo pronóstico, el amor y el deseo.

Dirigida por Maryam Touzani (El caftán azul).

Trailer de Calle Málaga (HD)

PROGRAMACIÓN DEL 1 AL 9 DE ABRIL (2026)    
CINES LARA HORARIO      
SALA 1 ALTAS CAPACIDADES 18,00     16 años    
  PROYECTO SALVACIÓN   20,30   7 años    
               
SALA 2 SUPER MARIO GALAXY. LAPELÍCULA 18,00 20,15 22,35 7 años y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA ESTRENO NACIONAL
               
SALA 3 TORRENTE PRESIDENTE 18,00 20,15 22,35 16 años    
               
SALA 4 HOPPERS 18,00     Todos los públicos y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA y PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO    
  LAPÖNIA   20,30   12 años ESTRENO NACIONAL
  PROYECTO SALVACIÓN     22,25 7 años    
               
SALA 5 CALLE MÁLAGA 17,45     12 años ESTRENO NACIONAL
  AMARGA NAVIDAD   20,15   12 años    
  TE VAN A MATAR     22,35 18 años    
               
SALA 6 NOCHE DE BODAS 2 17,45 20,30 22,35 18 años ESTRENO NACIONAL

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