El torreón del foso de Calatañazor, perdido en gran parte de su volumen original

Martes, 31 Marzo 2026 12:52

El informe arqueológico del torreón del foso de Calatañazor ha confirmado la pérdida de gran parte de su volumen original, debido al aprovechamiento histórico de sus materiales para construcciones en la localidad.

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha recibido la comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural en relación con el informe de resultados del control y la excavación arqueológicos vinculados al proyecto de ejecución de obras de consolidación y puesta en valor del torreón del foso del castillo de Calatañazor, una actuación promovida por la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda.

La Comisión ha recibido de conformidad el informe técnico por considerarlo ajustado a la legislación vigente.

El documento examina los trabajos arqueológicos realizados tras la presentación del informe definitivo dentro del expediente abierto para esta intervención patrimonial.

Según las conclusiones técnicas trasladadas, la intervención arqueológica ha permitido identificar únicamente restos constructivos muy deteriorados.

La excavación confirma la desaparición de gran parte del volumen, de la base y del núcleo del torreón, sobre todo en su mitad suroeste y bajo las edificaciones adosadas.

El informe atribuye esa pérdida al aprovechamiento histórico de materiales del propio torreón para construcciones de la localidad.

Entre los materiales recuperados figuran fragmentos de teja procedentes de una fábrica de San Juan de Aznalfarache, en Sevilla, cuya producción con emblema de águila se sitúa entre 1890 y 1915.

Ese hallazgo aporta una referencia útil para interpretar algunas de las transformaciones que ha sufrido este elemento defensivo a lo largo del tiempo.

Conservación del castillo de Calatañazor

La actuación sobre el torreón del foso se enmarcaba en la conservación del castillo de Calatañazor, un enclave de titularidad estatal integrado en un conjunto histórico protegido.

El proyecto buscaba frenar la pérdida de material original, mejorar la seguridad del recinto y asegurar la estabilidad de una estructura que presentaba un acusado deterioro.

La documentación técnica previa contemplaba labores de limpieza, retirada de elementos ajenos a la obra histórica, tratamiento para eliminar vegetación y otros agentes biológicos que dañan la piedra, así como la consolidación y protección de la parte superior del torreón para favorecer la evacuación del agua y evitar un mayor deterioro.

También preveía soluciones específicas para las zonas conservadas, siempre a partir del conocimiento obtenido en el estudio arqueológico.