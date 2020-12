El alcalde durolense desmiente acusaciones en residencia

Miércoles, 02 Diciembre 2020 12:55

El alcalde de Duruelo de la Sierra, Alberto Abad, ha replicado este miércoles a la rueda de prensa celebrada el pasado sábado por el grupo popular que denunció la privatización de la residencia Cuna del Duero.

Abad, que ha realizado un llamamiento a la tranquilidad de los vecinos, ha calificado de "rumores" la posible privatización de la residencia de mayores, asegurando que son "totalmente falsos".

Para empezar ha explicado los antecedentes por los que se ha llegado a esta situación.

"Algo inédito en la historia de Duruelo de la Sierra, es que el grupo PSOE, haya ganado, por 2 veces consecutivas las elecciones municipales frente al grupo PP, con Cristina Rubio a la cabeza. Nunca han sido capaces de digerir su derrota, como se demuestra en las redes sociales desde el minuto 1 de los resultados electorales, donde no han hecho otra cosa que publicar insultos, vejaciones y mentiras hacia el grupo de gobierno en general, y hacia el alcalde en particular", ha apuntado.

Realizadas estas aclaraciones, Abad ha procedido a desmetir una a una todas las mentiras que Rubio, a su julcio, realizó en la rueda de prensa convocada el pasado sábado.

"Cierto es que la construcción de la residencia Cuna del Duero supuso un gran esfuerzo económico a los vecinos, si el presupuesto inicial de la adjudicación para su construcción fue de 2.400.000,00 euros, lo cierto es que el coste real fue de 3.400.000,00euros. Un millón más, que a posteriori condicionó los movimientos económicos del Ayuntamiento, y por supuesto, de sus vecinos. Esa diferencia de un millón de euros ha sido el grupo PSOE el que ha tenido que saldarla", ha recalcado.

Además ha asegurado que desde el grupo socialista nunca se ha engañado a nadie, por más que lo digan.

"Más bien fue el grupo PP quien lo hizo, mintiendo a los medios y a los vecinos diciendo que la Residencia Cuna del Duero se iba a privatizar.Es absolutamente falso como bien saben todos los vecinos, La residencia es gestionada por la fundación residencia Cuna del Duero y su Patronato, según los estatutos que la rigen y que fueron redactados por el anterior alcalde. Además, y como la oposición conoce, pero le interesa omitir, para concesionar la residencia, debería de salir publicado en la Plataforma y ser ratificado por el Pleno", ha puntualiado.

En cuanto al contrato realizado, el alcalde durolense ha asegurado que va dirigido a mejorar los servicios que se prestan en la actualidad a las personas residentes, a optimizar los recursos de que dispone y a garantizar la viabilidad económica de la entidad una vez superada la pandemia .

"Era conocido y fue aprobado por 4 de los 5 patronos. (Una sola abstención y ningún voto en contra) de la Fundación, máximo órgano rector de dicha entidad", ha recalcado.

Abad ha querido dejar claro también que este contrato no ha servido ni sirve para cubrir ninguna plaza vacante, motivo por el cual no ha salido ni a examen ni a concurso.

"Falso por lo tanto cuando dicen que los Patronos desconocían el contrato, cuando, y según consta en Acta de la Fundación, aprobada con fecha 28 de noviembre, sobre el contrato inicial se añadió un puntualización a solicitud de uno de los patronos", ha apuntado.

Abad ha señalado que no es cierto cuando dice el PP que algunos patronos han dimitido por sentirse engañados por el alcalde.

"Las cartas de las dimisiones las tienen en su poder y faltan malintencionadamente a la verdad, pues saben los auténticos motivos, e incluso dejan muy claro su rechazo a la la situación que se está generando y su apoyo al alcalde. Estas cartas, también tienen nombres y apellidos", ha apuntado.

El alcalde durolense ha calificado de falso que nignún patrono puede entrar a la residencia, como aseguró el PP, pues según consta en el libro registro de visitas de la propia residencia una integrante del Patronato, estuvo allí el día 28 de octubre.

"También omiten, de forma totalmente malintencionada información acerca del contrato, que desde luego conocen. Si bien es verdad que su duración es desde el 2 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021, también es cierto que en cualquier momento, y de forma unilateral se puede rescindir este contrato, sin perjuicio para ninguna de las 2 partes. Una vez más, faltan a la verdad.. Y este punto, son muchos los vecinos del pueblo que han podido ver el contrato en el Ayuntamiento, y constatarlo. Al igual que la Sra Rubio, también son muchos los vecinos que se acercan al Ayuntamiento, a la casa de todos, a preguntar y a informarse", ha aclarado.

Respecto a a la elección de los nuevos patronos de la Fundación por el pleno, el alcalde durolense ha recordado también que su elección se ha realizado con escrupuloso respeto a lo establecido en el art. 10 de los Estatutos de dicha Fundación, y de la misma manera debe actuarse para cubrir la baja del patrono cesado y sin duda así se hará, atendiendo en todo momento a los informes técnicos y jurídicos solicitados.

"Prueba de lo anterior, es sin duda alguna, que los propias concejalas del Partido Popular que hoy critican votaron a favor en el Pleno del Ayuntamiento que celebramos el 24 de octubre, habiendo sido elegidos dichos patronos por una amplísima mayoría de 8 de los 9 concejales que componemos el Pleno de la Corporación". ha detallado.

Para el alcalde durolense, es incomprensible que, ilógicamente, dos días después de haber votado a favor en dicha elección alcanzada por consenso, las oncejalas del PP cambien de criterio e interpongan un recurso de reposición contra dicho acuerdo adoptado por mayoría absoluta, rompiendo el consenso alcanzado. Y lo que es más grave, a juicio de Abad, es que lo interpongan sabiendo o debiendo saber que no tenían legitimación para interponer el recurso por haber votado a favor de dicho acuerdo que ahora pretenden anular.

"Tan absurdo como ponerse un recurso contra ellas mismas. Lo que demuestra que además de no saber y no estar capacitadas, están mal asesoradas", ha acusado.

Con sus actuaciones y críticas infundadas, las únicas que quedan en evidencia, para el alcalde durolense, son las propias concejalas del PP, demostrando su total desconocimiento y capacidad para ejercer de oposición por su total falta de criterio y rigor, manipulando, tergiversando y faltando a la verdad.

"Pareciendo que les importa más criticar y denostar a este Alcalde y a su equipo de gobierno que defender los intereses y el futuro de los vecinos de Duruelo y de algo tan importante como es la viabilidad de la Fundación que gestiona la Residencia Cuna del Duero", ha manifestado.

Frente a tan burdas e infundadas acusaciones el grupo socialista en el Ayuntamiento durolense puede asegurar que todas sus actuaciones se rigen por un absoluto respeto a la legalidad, y que todas sus actuaciones, tanto como regidor municipal o como Patrono de la Fundación Cuna del Duero, se han adoptado en base a criterios objetivos avalados por los correspondientes informes técnicos y jurídicos en beneficio del interés general de todos los vecinos de Duruelo de la Sierra.

"Se me acusa de contratar servicios del Ayuntamiento a dedo. Falso, una vez más. Pero es que encima mienten con premeditación y alevosía, pues toda la información de las ofertas recibidas y las decisiones tomadas sobre los servicios contratados ha sido puntualmente entregada. Por otro lado, no consiento que se me acuse de amenazar ni de faltar el respeto a nadie porque es absolutamente FALSO. Y añadir además, que una de sus concejalas fue expulsada del Pleno después de tres llamadas al orden, por su reiterada falta de respeto", ha replicado el alcalde.

Todo lo que aquí se expone, y que desde luego desmonta, una vez más, las absurdas y graves acusaciones del grupo PP en la oposición, está debidamente documentado en el Ayuntamiento y al servicio de la ciudadanía. Se trata de documentación pública, según ha resaltado el alcalde durolense.

"Y, para acabar, Sras. Rubio y Martín, consideramos que no es el mejor momento para aguantar pataletas de personas adultas que no son capaces de asumir una derrota, y lo único que están haciendo es jugar a hacer política muy rastrera. Y se transcribe un comentario que ustedes han escrito en sus redes sociales hace unos días: “quizá la solución sería que las chicas de la residencia se hicieran perfiles falsos y metieran bulla por ellos….” Sirva como un pequeño ejemplo donde queda totalmente retratada su percepción de claridad, legalidad y limpieza….", ha apuntado.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento durolense ha recordado que además de la Residencia Cuna del Duero, (cuyo personal dejó más que patente su disposición y buen trabajo durante la primera ola de la pandemia que tanto nos castigó), hay muchos otros negocios que cada día luchan por abrir sus puertas, pero que parece ser que no les importan en absoluto, hay vecinos con problemas, pero que tampoco les afectan.

"Como tampoco parece que les afecte que desaparezca un médico en Duruelo, una consulta de Pediatría y de Matrona en nuestro Centro de Salud de referencia…y un largo etc.", ha apuntado.

"Vamos a tomarnos las cosas muy en serio, y vamos a intentar, entre todos, hacer frente a esta situación de graves problemas sanitarios, económicos y sociales para que nuestro pueblo y nuestros vecinos salgan perjudicados en la menor medida posible. Recordar también, que para todas aquellas personas que deseen información sobre este asunto, quedamos a su disposición en las oficinas municipales", na concluido.