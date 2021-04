Olivo de Soria presenta su aceite de oliva virgen

Martes, 27 Abril 2021 15:07

Olivo de Soria ha presentado este martes el primer aceite de oliva virgen extra, cultivado en el valle del Jalón, comenzando así la andadura de este producto autóctono de la provincia de Soria.

https://www.facebook.com/254620527985893/videos/81652662595949



Se trata, según sus promotores, de un producto de colección, con el que comienza la historia del AOVE en la provicia de Soria.

Es un aceite monovarietal, procedente al 100 por ciento de aceituna arbequina, cuidadosamente mimado desde la plantación del primer olivo en 2017 en la finca de Montuenga de Soria, hasta el momento de esta primera cosecha y producción, que se complementa con un delicado tratamiento del envasado y etiquetado, cuyo resultado esperamos sea del agrado y disfrute del

consumidor.

Estamos ante un característico aceite Arbequino, que en boca es dulce, sin toques amargos y con un ligero picor en garganta.

En nariz, estamos ante un aceite con olores suaves, ligeramente dulces, pero con aromas vegetales, recuerdos a frutas como el platano o a frutos secos.

Un plato es un puzzle de piezas que tienen que encajar perfectamente. Para completarse, el aceite, como un ingrediente más, no es igual para cada todas las comidas.

Hablando de variedades, no hay un aceite mejor que otro, todos son perfectos para un plato determinado teniendo en cuenta el sabor tanto del plato como del aceite.

Olivo de Soria ha recomendado probar el aceite en crudo antes de su uso y escoger los platos que necesiten de ese sutil dulzor, para reducir sabores amargor de platos.

El aceite monovarietal arbequina es perfecto para elaboraciones finales, tales como ensaladas de verano, en las que el típico amargor de otras variedades, más idóneas para

utilizarse en caliente no potencien los toques amargos de las ensaladas.

Perfecto para salsas frías tipo mayonesas, ali olis, gazpachos, salmorejos o cremas de verduras.

Para verduras hervidas, pescados hervidos y al horno o legumbres, es perfecto, pero recomendamos no echar el aceite a temperaturas altas, esperando al momento inmediato de

comenzar a comer.

De esta manera, los aromas que desprende el aceite en ese momento, acompañarán y potenciarán el sabor de sus platos.

La colección cuenta con 450 botellas numeradas, de 500 ml de Aceite de Oliva Virgen Extra, que salen a la venta desde los comercios locales de Arcos de Jalón, Medinaceli y Santa

María de Huerta, en comercios de Soria capital y a travén del comercio electrónico, en la web www.olivodesoria.com.

Dada la actual situación de pandemia y con el fin de llegar a toda la población, Olivo de Soria ha decidido realizar la presentación oficial, desde las plataformas digitales que ofrece

internet, desde la propia página Web, YouTube, Imstagram, Pinterest y Facebook

Carolina García y Jesús Bailón son los promotores de esta novedosa iniciativa en la provincia.