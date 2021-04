El PSOE denuncia la situación que arrastra Medinaceli

Martes, 27 Abril 2021 14:42

El PSOE de Soria ha pedido “responsabilidad y coherencia” por la situación que se está viviendo en Medinaceli. Para los socialistas la fiesta en la que presuntamente se han vulnerado todas las normas sanitarias para prevenir el Covid, es solo la “punta del iceberg” de las prácticas políticas que se están desarrollando en el municipio durante los últimos años.

El Grupo de Municipal Socialista de Medinaceli ha denunciado esta situación a través de su concejala Celia Nájera, manifestándose “avergonzados porque tienen ningún tipo de sostén ni legal ni moral”.

La concejala socialista ha querido dejar claro que “tampoco estamos identificados con las prácticas que se vienen repitiendo en el ayuntamiento de Medinaceli y por las que nos hemos visto envueltos en un largo proceso judicial que se está dilatando en el tiempo. Esta manera de entender la política en la que se han mezclado los intereses políticos con los personales no es la que el Grupo de Concejales Socialistas defiende ni quiere, ni desea para su ayuntamiento. “

Según ha narrado Nájera, en numerosas ocasiones el PSOE había avisado que un alcalde no puede facturar con servicios de su empresa particular al ayuntamiento que preside. En julio de 2020, El Grupo de Concejales Socialistas se dirigieron por escrito al alcalde para reprocharle su comportamiento por no ser ajustado a la ley.

“Denunciamos una vez más los trabajos que Felipe Utrilla realizaba a través de su empresa para el ayuntamiento en los alumbrados públicos de los diferentes núcleos de población además de trabajos para el nuevo edificio de la casa consistorial. Lo que le reprobamos es que no llega a comprender la diferencia entre lo público y lo privado, lo legal y lo ilegal y por ello se pidió amparo a la Justicia”.

Libertad provisional

En la actualidad hay un auto judicial en el que se decreta libertad provisional para Felipe Utrilla y una acusación formal del ministerio público por prevaricación.

“Le pedimos que por la dignidad de un pueblo debería corregir su comportamiento. Pero en los últimos días, el Sr. alcalde nos ha vuelto a demostrar sus formas de entender la política al proteger a su teniente de alcalde tras ser grabado en una fiesta totalmente inaceptable y no cesarlo de sus cargos en el equipo de gobierno de manera tajante” ha defendido Nájera.

El Secretario de Organización del PSOE Soria, Javier Muñoz que ha acompañado a la concejala de Medinaceli ha insistido que en esta localidad “llueve sobre mojado” recordando que el alcalde, Felipe Utrilla además es Vicepresidente Cuarto de la Diputación de Soria y se encuentra ahora “en libertad provisional porque que está imputado”.

Tras la celebración del juicio oral el 2 y 3 de diciembre de 2019 en el que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular piden una pena de entre 7 y 10 años de inhabilitación para cargo público,” las defensas alegaron que quien tiene que dilucidar ese juicio oral no es la Sala Primera de lo penal de Soria sino la Audiencia Provincial”.

El proceso está en el Tribunal Supremo que será quien dictamine qué juzgado será competente, esperando a que se dicte sentencia con los hechos probados. “Lo más grave es que a partir de que se ha celebrado el juicio oral los hechos no paran y los compañeros siguen denunciando la misma situación en el ayuntamiento”, argumenta.

Para el Secretario de Organización del PSOE Soria, “ante esta situación tenemos a un Partido Popular provincial que echa balones fuera, que mata al mensajero que dice que el vídeo puede estar trucado, que el propio alcalde dice que un cargo tiene vida privada ante un caso en la situación sanitario que nos encontramos, aquí parece que pelillos a la mar”.

“El PP tiene una doble moral, una cosa es lo que dice cuando gobierna y otra cuando está en la oposición una cosa es lo que le pide a los demás el PP y otra cosa cuando él tiene los casos, no dice absolutamente nada” Lo que le pedimos es responsabilidad y coherencia con lo que han dicho” continúa Muñoz

Y con respecto a Ciudadanos, Muñoz también se ha mostrado contundente con las declaraciones de su responsable autonómica la Sra Villarroel “que se informe antes de hablar de otros partidos porque desde luego o no sabe lo que dice o si lo sabe miente o no le informan desde Soria”.

La misma crítica para Francisco Igea que ayer visitaba Soria, “nos sé si ayer el Sr de Gregorio le informó de esta situación porque si los que han venido a regenerar la política y se presentaron para eso, si sabe que gracias a su voto gobierna en la Diputación con un imputado”,

A ambos partidos, los socialistas piden “responsabilidades y coherencia sin dar lecciones de todo cuando tienen micrófonos delante porque están gobernando con un imputado a la espera de sentencia porque los hechos están probados”. Para el PSOE de Soria son “hechos muy graves” y es una irresponsabilidad por parte del PP y de Ciudadanos