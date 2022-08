La presidenta de CSIC clausura cursos de Santa Catalina

Jueves, 11 Agosto 2022 12:09

La presidenta de la Agencia Estatal Consejo Superior de investigaciones Científicas (CSIC), Eloisa del Pino, será la encargada de clausurar la XXXV edición de los cursos universitarios de Santa Catalina.

La clausura de los cursos será mañana viernes, a las 13:30 horas.

Del Pino es doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG).

Licenciada en Ciencias Políticas (UCM) y en Derecho (UNED), master en Organización (ESIC) fue investigadora en el Departamento de Gobierno y Administración del IUIOG (1994-1998) y profesora de Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Rey Juan Carlos (1995-2007) y la Universidad Autónoma Madrid (2007-2008).

Dirigió el Observatorio de Calidad de los Servicios en la Agencia de Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios (AEVAL, Ministerio de Política Territorial) entre 2009 y 2011.

Fue directora del Gabinete de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social entre 2018 y 2020.

Ha sido investigadora o profesora visitante en varios centros, entre ellos el Latin American Centre de la Universidad de Oxford (2016-2017); Centre d´Études et de la Recherche sur la Vie Locale (CNRS)/ Institut d' Etudes Politiques de Burdeos; en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la School of Social Policy and Social Research de la Universidad de Kent o la School of Political Studies de la Universidad de Ottawa. Ha impartido docencia en numerosos postgrados del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el IUIOG, el Instituto Nacional de Administración Pública, la UCM, la URJC, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Pública o la Universidad Carlos III, orientados tanto a la formación de estudiantes como de responsables públicos españoles y extranjeros.

El Consejo de Ministros nombró en junio a Del Pino como nueva presidenta de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con el reto de actuar en tres ámbitos: mejora de las condiciones laborales, menos cargas burocráticas y administrativas y actualizar las estructuras organizativas y de gobernanza.

El objetivo de su nombramiento, según ha apuntado el Gobierno, es reforzar el papel del Consejo como un instrumento eficaz de política científica y acometer las reformas necesarias de manera inmediata para fortalecer el sistema público de ciencia.

Del Pino estará acompañada en la clausura de los cursos de Santa Catalina por la Vicerrectora de la Universidad Pontificia, Ana María Andaluz Romanillos y los catedráticos de las universidades de Burgos y Valladolid, René Payo y Jesús Parrado.

En el acto de clausura el alcalde de El Burgo de Osma y el presidente de la Diputación dirán unas palabras de despedida al numeroso grupo de alumnos.

Los Cursos de Santa Catalina son financiados por el Ayuntamiento, la Diputación y la Caja Rural de Soria, que hacen posible que junto con los tres monográficos se puedan desarrollar un nutrido grupo de actividades (6 exposiciones, 7 conferencias, 3 presentaciones de libros, 2 conciertos, 1 representación teatral y 4 talleres) que convierten a Santa Catalina en un referente cultural para la comunidad de Castilla y León

Esta mañana se han cerrado las actividades más lúdicas de los cursos, el concierto patrocinado por la Diputación Provincial “Dos Bemoles” Oboe, flauta travesara, clarinete y saxofón”

El viernes, 12 a las ocho de la tarde, tendrá lugar la conferencia “El heterodoxo Pedro Martínez de Osma, Maestro de Nebrija”, a cargo de José Vicente Frías Balsa, que dará a

conocer la figura del profesor de la Universidad de Salamanca y del que Nebrija dijo que “era el español más sabio de su tiempo después del Tostado”.