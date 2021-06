El PSOE insta a Cobo a dimitir en pleno extraordinario

Miércoles, 09 Junio 2021 14:01

La Agrupación Local Socialista de El Burgo de Osma ha vuelto a urgir al alcalde burgense, Miguel Cobo, a cumplir el acuerdo de gobernabilidad y convocar antes del 15 de junio un pleno extraordinario para presentar su dimisión.

"Como ha explicado él mismo públicamente, el procedimiento para la investidura de Martín Navas pasa por su dimisión; tras ella, la secretaría convocaría diez días después un pleno extraordinario para nombrar al nuevo alcalde", ha señalado la agrupación local socialista en un comunicado.

Las sucesivas declaraciones públicas de los concejales no adscritos de El Burgo de Osma en los últimos meses han provocado inestabilidad en el equipo de gobierno. Con estupor hemos observado que en ellas, los dos ediles han puesto en duda la alternancia en la alcaldía a favor del Grupo Socialista.

También, en repetidas ocasiones, se ha puesto en duda el trabajo y la autonomía socialistas en el consistorio, y por lo tanto, dejando en entredicho su empeño por aunar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los burgenses.

Los cuatro concejales socialistas, según ha defendido la agrupación socialista, han sido leales a pesar de estas incomprensibles actitudes, que sólo dificultan el trabajo de nuestro grupo y por tanto, repercuten negativamente en los vecinos y vecinas de la localidad.

"El Grupo Socialista mostró un exceso de generosidad en la negociación del pacto de legislatura. Cabe recordar que los entonces concejales del PP obtuvieron dos años de alcaldía y el mismo cupo de liberados que el PSOE, teniendo la mitad de representación. Hemos trabajado sin poner palos en la rueda de la alcaldía, todo lo contrario. A pesar de que se han registrado formas de trabajo poco colaborativas por parte de los concejales no adscritos, los socialistas hemos mantenido la compostura y nunca hemos realizado declaraciones altisonantes siempre teniendo en cuanta que se podía poner en riesgo la alternativa política que se deriva del acuerdo de gobernabilidad", ha apuntado.

La citada agrupación ha señalado que se ha llegado al ecuador de la legislatura y ya no caben más incertidumbres.

El pacto de gobernabilidad contempla la alternancia de la alcaldía para Martín Navas a partir del día 16 de junio.

"Somos gente de palabra y por lo tanto, lo acordado debe cumplirse y no por las ansias de poder como dice el señor Cobo públicamente. En todo caso, es su ambición de poder la que puede impedir que se cumpla el pacto, al pretender seguir como alcalde más allá de lo acordado", ha apuntado.

"Queremos desmentir que esta legítima demanda de alternancia en la alcaldía sea una estrategia orquestada desde Soria. El pacto se hizo en El Burgo de Osma y para El Burgo de Osma con plena autonomía municipal. Consideramos que Miguel Cobo no es el que tiene la capacidad de marcar los tiempos que le parezcan adecuados ya que no tiene la representación suficiente para ello. La mayoría sólo la tiene con el apoyo de nuestros concejales y debe tener en cuenta que sin ella, los ahora no adscritos son el grupo minoritario del ayuntamiento burgense", ha recalcado.

Lo que tampoco puede permitir la agrupación socialista es que los concejales no adscritos quieran cargar sobre sus hombros la responsabilidad de la ruptura del pacto, si es que ésta finalmente se produce, lo cual deseamos que no ocurra.

Según las declaraciones del actual alcalde los concejales socialistas han roto el pacto con el voto en las comisiones anteriores al pleno, pero elude reconocer que la semana anterior a esas comisiones realizó declaraciones en prensa anunciando literalmente: “doy por roto el pacto”, todo ello después de meses poniendo en duda el traspaso de poderes.

En las comisiones y el pleno los socialistas hemos demostrado que dos ediles son totalmente insuficientes para sacar adelante las iniciativas de la alcaldía. No obstante, desde el PSOE no damos por roto el pacto porque aún estamos en plazo de cumplir lo acordado y reconducir la situación. Y hemos demostrado, con nuestros votos en el pleno, que ejercemos nuestra labor con responsabilidad y con las miras puestas en las mejoras para El Burgo de Osma y todos sus vecinos y vecinas.

"Si no hay una continuidad en la legislatura con el Equipo de Gobierno, los únicos responsables serán Cobo y Cuesta. Los que habrán incumplido la palabra dada serán ellos. Y los traidores serán ellos, cuando les toca la parte menos beneficiosa del acuerdo", ha sentenciado.

Desde la Asamblea Local del PSOE de El Burgo de Osma anunciamos que de no cumplir lo solicitado, Martín Navas no será alcalde a mitad de legislatura; por tanto, Cobo y Cuesta habrán incumplido el pacto y roto el Equipo de Gobierno. Si se llega a tal extremo, no descartamos la presentación de una moción de censura.